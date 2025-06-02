新冠升溫 宜縣12個衛生所加開快打站

新冠肺炎疫情升溫，宜縣12個鄉鎮市衛生所加開快打站接種JN.1疫苗。（宜縣衛生局提供）

2025/06/02 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新冠肺炎疫情持續升溫，宜蘭縣十二個鄉鎮市衛生所即日起加開疫苗快打站，提供JN.1疫苗免費接種服務。

端午節連假不少人出遊或參加聚會，容易加速新冠肺炎病毒傳播，宜蘭縣除了六十一家合約醫療院所可接種疫苗，縣府衛生局另外安排十二個鄉鎮市衛生所加開疫苗快打站，方便民眾就近接種。

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宜縣衛生局長徐迺維指出，國內新冠肺炎疫情已連續七週上升，衛生福利部疾病管制署預估這波疫情將在六月底至七月初進入高峰，目前重症病例以六十五歲以上長者及具慢性病史者居多，且確診與死亡病例中，未接種JN.1疫苗者將近九成。

衛生局提醒，尚未接種新冠JN.1疫苗者，或接種一劑但已間隔六個月的六十五歲以上長者、五十五歲到六十四歲原住民、滿六個月以上有免疫不全及免疫力不佳等高風險對象，儘速接種第二劑疫苗，降低重症或死亡發生風險。

衛生局表示，疫情流行期間搭乘大眾運輸工具，或前往醫療及照護機構、人潮聚集場所，應佩戴口罩，並落實用肥皂勤洗手、遵循咳嗽禮節，同步接種疫苗，提升免疫保護力，符合資格者可攜帶健保卡施打疫苗，接種站或合約院所資訊上宜蘭縣政府衛生局官網查詢。

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