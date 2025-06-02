嘉市肉品市場改建 延至明年中完工

嘉市肉品市場冷鏈設備更新及設施改善工程，將延至明年六月完工。（記者丁偉杰攝）

2025/06/02 05:30

工程變更設計 營造公司退出團隊致延宕 依契約罰款

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市肉品市場冷鏈設備更新及設施改善工程，原定明年二月完工，近期因金泰翔營造公司疑財務問題退出承攬團隊，加上工程變更設計等因素，延至明年六月完工；嘉縣肉品市場新場興建工程已於去年完成舊建物拆除，新場興建工程計畫尚待農業部核定後啟動，完工營運目標延至二○二九年底。

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嘉市肉品市場營運逾卅年，改善工程幾經波折，期間因流標而延宕時程，補助款退回農業部，重獲補助後重啟辦理，共歷經八次流標，才於去年順利發包由金泰翔等四家業者共同承攬，經費達三億一九六一萬元，六月動工。

金泰翔疑財務出現困難，今年初以來陸續出現拖延施工、工人不齊全等問題。嘉市肉品市場指出，四月邀集工程承攬團隊協調，金泰翔放棄履約權利，另三間業者表明將另找合格甲級營造商承受後續工程，所生工程延宕，將依契約規定罰款。

嘉市肉品市場表示，改善工程原定明年二月完工，因金泰翔中途退出承攬團隊、工程變更設計等因素，將延至明年六月完工。

嘉縣爭取增補助 估2029年底營運

成立一甲子的嘉縣肉品市場規劃升級成「現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」，新場興建工程原訂二○二四年底完工，因營建成本高漲等因素延宕。去年縣府與中央畜產會等單位原欲透過合組公司接手工程後續發包興建事宜，後來又生變。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，為加速新場興建案，農業部三月召開會議後，決議由中央畜產會委託台灣世曦工程顧問公司辦理工程專案管理事宜，並由縣府執行工程興建，新場興建工程計畫尚待農業部核定後動工，後續以委託民間經營（OT）模式營運，中央原補助廿億元預算，經概估後，經費將增加至卅億元，短缺經費將向中央爭取，完工營運目標延至二○二九年底。

嘉縣肉品市場新場興建工程已於去年完成舊建物拆除。（記者丁偉杰攝）

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