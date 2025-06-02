見證製糖風華 「臥龍山碑」將遷回褒忠

高約三公尺的臥龍山碑已搬至虎尾同心公園五十年，褒忠當地民眾盼望能夠遷回。（記者李文德攝）

2025/06/02 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮同心公園有座三公尺高的「臥龍山碑」，它自已撤除的褒忠龍巖糖廠搬遷至現址已有五十年之久，不過褒忠鄉親期盼「臥龍山碑」能夠「完璧歸趙」遷回龍巖糖廠，日前台糖公司董事長特助黃建龍等人現勘商討搬遷事宜，黃建龍表示，尊重地方意見讓糖業歷史流傳，將啟動後續搬遷事宜。

褒忠臥龍山發展協會總幹事陳世宗表示，一九三五年龍巖糖廠開工，隔年生產，當時社長藤山雷太前來巡視旗下產業，為龍巖糖廠一處沙崙命名為「臥龍山」，更在崙頂立碑為記；一九六七年糖廠因生產效益不高，隔年關閉並撤廢，「臥龍山碑」則於一九七五年移置虎尾，成為見證龍巖糖廠昔日風華的文物。

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日前，行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆邀相關人士會勘商討搬遷事宜。陳世宗建議，「臥龍山碑」可遷至龍巖國小北側的舊龍巖糖廠抽水站，結合糖廠遺跡推展觀光。

台灣公益CEO協會代表李漢鵬說，明年逢龍巖糖廠啟用九十週年，建議以臥龍山命名日「十月十八日」作為回娘家日子，另在同心公園原址設立石碑複製品說明歷史脈絡。

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