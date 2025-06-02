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    首頁　>　生活

    崙背「好伴共享書箱」 盼拓至各鄉鎮市

    王信傑（左起）、廖婉婷夫妻打造共享書箱，已在鄉內設置六據點。（記者李文德攝）

    王信傑（左起）、廖婉婷夫妻打造共享書箱，已在鄉內設置六據點。（記者李文德攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕原在社福單位工作的廖婉婷與夫丈王信傑，在故鄉雲林縣崙背鄉羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書屋，有感鄉內沒有書店，今年在鄉內啟動「好伴共享書箱」已設置六處，每月更新書籍鼓勵學子多多閱讀，也希望「好伴共享書箱」理念拓展至各鄉鎮市。

    書箱每月換書 鼓勵學子閱讀

    四年前，他們夫妻倆辭掉工作，回故鄉成立「詔安好伴屋」藏書逾三千本，並結合公部門、學校機關等單位，在獨立書店二樓開闢空間設置「課後輔導班」，提供近廿位國小學子讀書閱讀。

    四十歲的廖婉婷表示，鄉內無專門販售書籍的書店，加上有次送給課輔班孩子每人一本書，得到反饋竟是「老師真的要送我書嗎？一本書很貴耶！」讓她頓時明白，現今多半陪同學子成長的不再是書，而是電子產品居多，因此下定決心提升學子閱讀力，讓他們遠離依賴電子產品。

    廖婉婷說，今年起推動「好伴共享書箱」計畫，凡有意願加入的據點或店家都會免費設置書箱，每個書箱約放置十五本書，且每月更換，讓民眾自行取閱。

    在服務處設置「好伴共享書箱」的縣議員洪如萍說，每天放學都有許多小朋友來閱讀，最受歡迎的書籍為中英文版「白雪公主」，看到小朋友歡喜朗讀，彷彿看到家鄉未來的希望。

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