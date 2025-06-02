台南市圖 全面建置自助借書系統

南市圖斥資億元，預計明年底完成全市公共圖書館的自助借書機等智慧化服務設備建置。（記者劉婉君攝）

2025/06/02 05:30

預計明年底完成 透過手機或自助借書機借閱

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公共圖書館全年借閱量逾千萬冊，台南市立圖書館斥資一億元，展開全市卅七區公共圖書館智慧化，全面建置自助借書系統，預計明年底完成，屆時民眾到各區圖透過手機或自助借書機，就可以輕鬆完成借書。

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不用排隊 還保有閱讀隱私

南市圖自二○一五年起導入RFID（無線射頻辨識）圖書管理系統，目前全市僅有中西區的公園路總館、永康新總館、南區鹽埕圖書館、東區裕文圖書館，已建置自助借書機及RFID自動化設備，透過書本上的RFID晶片及出入口安全匝門系統，管制館藏流通狀態，民眾借書不用再大排長龍等候館員辦理借閱，可自行操作自助借書機或手機借書功能，讓借書更便利還能保有閱讀的隱私。

近3年市圖年借閱數逾1000萬冊

根據南市圖統計，近兩年使用自助借書機借閱的民眾增加，比例約占五十％，反應相當不錯。南市圖館長楊馥菱表示，近三年來，全市公共圖書館每年的借閱冊數平均都超過一千萬冊，使用通閱的冊數也有四百萬冊，且逐年穩定成長，但人力無法增加，透過手機借書或自助借書，可減少館員及櫃台在處理機械化事務上的人力，提升其他服務品質。

楊馥菱指出，配合卅七區公共圖書館全面智慧化，需要完成總計超過二二○萬冊圖書貼標，目前正全力進行中，後續還要配置自助借書機、手機借書與館員工作站、偵測匣門等設備，與自動化系統的更換等。

館員可更專注推廣多元閱讀

目前全市有多區的區圖正在進行結構補強的工程中，但不影響藏書貼標的工作，智慧化升級的工程預計明年底完成，不過，楠西區圖書館因地震損毀必須重建，預計要等到後年才能完工。

楊馥菱表示，智慧化圖書館全面建置後，不論是人口集中區還是偏遠地區的圖書館都可以使用，帶給民眾更便利的閱讀體驗，館員也可更專注於館藏諮詢、管理及推廣多元閱讀等，讓閱讀向下扎根並提升圖書管理效能。

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