竹縣光星重劃區 民代爭取建市場

由國防部光星營區重劃轉型的新竹縣光星重劃區，議員建議在公有地興建市場。（記者黃美珠攝）

2025/06/02 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉山崎地區占全鄉五分之三人口，卻沒有一座公有傳統市場，連近年縣府大力推動的新農民市場也付之闕如。無黨籍縣議員何智達建議，利用自辦市地重劃、由國防部光星營區轉型產生的光星重劃區，參考國外的觀光市場，在區內一千五百坪縣有地上新建傳統市場，提供民眾日常採買，兼具觀光效益，優化山崎的居住環境。

1500坪公有地 縣府將討論使用方式

縣長楊文科說，這筆土地才剛交接給縣府，將召集相關單位討論如何使用，也會把何智達的建議納入參考。

請繼續往下閱讀...

何智達表示，竹北市公所正準備興建一個多功能傳統市場，而光星重劃區面積夠大，如果也興建這類多功能性、美觀的傳統市場，也能打造地方的觀光新亮點。畢竟光星營區能透過自辦市地重劃轉型，主要是當年跟新豐鄉公所交換坑子口靶場的射擊訓練用地，重劃區取自於新豐，轉型後的光星重劃區，自然應該用之於新豐。

他說，大山崎地區缺公園、運動設施，也無親子館跟傳統市場，未來光星重劃區內還會蓋社宅，公共設施需求會更大，希望縣府不要把位在商業區的縣有地賣掉，用來新建多功能的傳統市場，才有助新豐的整體發展。

新豐山崎缺公設 議員盼助優化

何智達指出，新豐鄉還是農業鄉鎮，本就有很多小農，也有很多青農返鄉發展。這些小農因產量有限，無法進入批發市場販售，有些只能直接挑擔或推車在馬路旁兜售。竹縣有新農民市場等銷售管道，各鄉鎮都至少有兩個，但新豐鄉只有一個農村小舖在新庄子，反觀人口最多、需求最大的山崎地區沒有，如果光星重劃區新建農民市場，絕對有助產銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法