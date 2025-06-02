桃園龍舟賽「 龍王賽」超刺激

「二○二五龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」，一四六支隊伍經過二天激烈初賽、複賽，昨天於龍潭大池進行壓軸的「里別組總冠軍賽」與「龍王賽」，前者晉級的龍潭區中興里以二勝一負氣走凌雲里，奪得「神龍旗」二連霸。 今年首次參賽的SHARK運動空間隊（大圖前）以二勝一負奪得「龍王旗」，打碎大溪區隊三連霸之路。全場只見選手們奮力划槳，船身如箭疾駛，過程扣人心弦。得勝後大夥兒開心互相潑水慶祝。（圖文：記者李容萍）

2025/06/02 05:30

「二○二五龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」，一四六支隊伍經過二天激烈初賽、複賽，昨天於龍潭大池進行壓軸的「里別組總冠軍賽」與「龍王賽」，前者晉級的龍潭區中興里以二勝一負氣走凌雲里，奪得「神龍旗」二連霸。

今年首次參賽的SHARK運動空間隊（大圖前）以二勝一負奪得「龍王旗」，打碎大溪區隊三連霸之路。全場只見選手們奮力划槳，船身如箭疾駛，過程扣人心弦。得勝後大夥兒開心互相潑水慶祝（小圖）。（圖文：記者李容萍）

「二○二五龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」，一四六支隊伍經過二天激烈初賽、複賽，昨天於龍潭大池進行壓軸的「里別組總冠軍賽」與「龍王賽」，前者晉級的龍潭區中興里以二勝一負氣走凌雲里，奪得「神龍旗」二連霸。 今年首次參賽的SHARK運動空間隊（圖前）以二勝一負奪得「龍王旗」，打碎大溪區隊三連霸之路。全場只見選手們奮力划槳，船身如箭疾駛，過程扣人心弦。得勝後大夥兒開心互相潑水慶祝。（圖文：記者李容萍）

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