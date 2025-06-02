桃園五叉路口壅塞 新建成功二橋改善

桃園區三民路一段、三民路、成功路二段、成功路三段、長壽路為交通狀況複雜的五叉路口，往來桃園、龜山及虎頭山車流壅塞。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/02 05:30

往來桃園、龜山 尖峰塞爆 新橋由成功路三段接台一線 直通虎頭山

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為解決桃園、龜山交界五叉路口四十年來交通壅塞問題，桃市府規劃興建成功二橋，將從成功路三段的城市車旅停車場三聖站延伸至省道台一線成功陸橋；市府工務局表示，工程可望於本月設計完成並上網發包，預計九月動工、二○二七年完工，完工後將封閉既有成功橋。

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本月完成設計發包 預計9月動工

桃園區三民路一段、三民路、成功路二段、成功路三段、長壽路形成五叉路口，是往來桃園、龜山要道，每逢上下班尖峰時段，行經五叉路口要往返兩地及虎頭山的車流壅塞不堪，市府為此規劃新建成功二橋，讓往返虎頭山的車流改道成功二橋，工務局指出，新橋長度約一七六公尺、橋寬約十六公尺，總工程經費概估約四億元，預計本月完成設計及發包工程、九月動工，二○二七年七月完工。

新橋完工 五叉路口改標準十字路口

工務局表示，成功二橋完工後將封閉既有成功橋，讓原本五叉路口優化為標準十字路口，以提升道路服務水準，改善尖峰時段車流壅塞情形，屆時往成功路三段（虎頭山公園方向）車輛，都由新建的成功二橋做為主要道路。

市議員陳美梅說，現行民眾交通動線將大幅改變，針對沿線社區居民產生進出等問題，希望市府在建新橋同時，也要完善相關配套。

居民需繞遠路 但節省等號誌時間

工務局長汪在宙表示，成功二橋完工後僅供汽機車通行，行人主要走橋下空間，另封閉成功橋是為改善原本的五叉路口型態，經新橋完工、封閉舊橋的交通模擬，各路口交通順暢度都會有明顯改善，雖然屆時民眾需要繞行較遠，但可大大節省號誌及等待時間，與居民溝通反應良好，至於噪音問題，施工時會做好隔音設施，完工通車後亦會與交通局、公路局針對周邊交通號誌、動線等滾動式檢討。

桃市府規劃興建成功二橋，從城市車旅停車場三聖站延伸至成功陸橋。（桃市府提供）

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