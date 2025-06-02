苗市、頭份、竹南空維區 排氣不合格加重罰鍰

2025/06/02 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣為管制「髒車」，於苗栗市、頭份市、竹南鎮劃設空氣品質維護區（簡稱空維區），未符合排氣檢驗的車輛進入，以往都依空氣污染防制法裁罰五百元。不過，環境部修正裁罰準則並已發布施行，依車輛種類分別裁罰，機車五百元起跳、小型車一千元起跳、大型車二千元起跳，環保局請民眾遵守。

苗縣現劃有三期空維區，第一期管制範圍為苗栗市長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路（宜春路）；第二期管制範圍為頭份市永貞國小及其周邊道路；第三期管制範圍為竹南鎮竹南科學園區及其周邊道路。

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環保局表示，過去未符合排氣檢驗的入區車輛，依空污法裁罰五百元，但環境部修正並發布施行的「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」，依車輛種類制定罰鍰，機車處五百元以上六萬元以下，小型車（汽、柴油車）處一千元以上六萬元以下，大型車處二千元以上六萬元以下。即日起將依新制逕行裁罰，請民眾遵守。

環保局統計，第一期空維區於前年三月五日生效管制執行，去年處分五百七十五輛各式車輛，今年截至三月處分一百三十八輛；第二期空維區於去年六月廿日生效管制執行，去年處分一千零二輛，今年截至三月處分三百一十五輛；第三期空維區於去年十一月十日生效管制執行，去年處分二百輛，今年截至三月處分二百七十一輛。

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