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    高鐵彰化站周邊 民眾找地「免費」停車

    彰化高鐵站周邊私人土地，成為「民間版停車福利」，入夜仍停滿車子。 （記者顏宏駿攝）

    彰化高鐵站周邊私人土地，成為「民間版停車福利」，入夜仍停滿車子。 （記者顏宏駿攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，昨天起開始收費，雖然每日停車最高收費才一百元，但仍有一些不想被收費的車主，開始找地方停車，站體周邊私人土地現變成「免費停車場」。

    高鐵彰化站體周邊原本有三處免費停車場，每天可以供四百個免費停車位，如今被收回，免費停車位剩約一百格，影響最大的當屬「高鐵通勤族」，以前有免費停車位，每月可省約三、四千元的停車費，如今福利被收回，大家紛紛往周邊土地尋找「福利」。

    公有停車場 每日最高收費百元

    五月間公有停車場試營運期間，高鐵站後站約三處私人空地就被停滿小型車輛，當地孫姓民眾說，車主會想方設法停免費車位，目前站體周邊公有地都架設圍籬，少數私人土地待出售未設圍籬，會停這裡的大都是出國或出差數天者，入夜後有如「另類車聚」。

    縣府委由公所經營的停車場停一天才收費一百元，比彰化高鐵站體旁邊營運的停車場便宜八十元，「打破當地行情」。公所表示，希望利用低價，吸引民眾。

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