彰化「大佛換新裝」徵件 「佛系逛夜市」奪冠

彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「未來星際之祖．光輪大佛」拿下第二名。（彰化縣府提供）

2025/06/02 05:30

超過400件創意投稿

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山大佛不再只是莊嚴肅穆的精神象徵，也能融入潮流與庶民文化！為迎接今年十月台灣設計展，彰化縣政府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，從超過四百件投稿中選出前十名，其中「佛系逛夜市」以獨特風格奪得第一名。

第一名作品由陳佳琪創作，以大佛靜坐夜市蓮花台為主題，身披星空披風，結合燈籠、素食與祈願等元素，呈現庶民生活與信仰融合的想像，設計吸睛，人氣居冠。第二名的「未來星際之祖．光輪大佛」由蔡津美設計，畫面描繪大佛坐落未來高樓，背景是閃耀如電路的科技都市，視覺衝擊強烈。第三名蔡忻嚴的「愛與和平」，讓大佛穿上彩虹服飾，象徵多元共融與平等理念。

請繼續往下閱讀...

其他風格迥異的作品也吸引關注，第七名「潮起佛生」讓大佛穿上Supreme、LV、Nike等國際精品服飾，坐在潮流專賣店內，展現信仰與時尚共存的創意；第八名「大力水手佛」則化身為海上水手，傳達慈悲與智慧如海的寓意。

冠軍獲萬元禮券

縣府新聞處表示，這次活動吸引學生、長者、設計師與素人踴躍參與，投稿涵蓋傳統、未來、趣味與在地元素，展現彰化豐富的創意能量。活動共吸引超過二萬四千人次投票，經初選與決選，前十名作品脫穎而出。

前三名得主可分別獲得7-11禮券一萬元、八千元與五千元，第四至第十名也各得兩千元禮券；另有卅位投票民眾抽中禮券。得獎作品可至活動官網查詢（https://reurl.cc/EVNmYg）。

彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「佛系逛夜市」奪得第一名。（彰化縣府提供）

彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「愛與和平」獲得第三名。（彰化縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法