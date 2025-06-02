為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化「大佛換新裝」徵件 「佛系逛夜市」奪冠

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「未來星際之祖．光輪大佛」拿下第二名。（彰化縣府提供）

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「未來星際之祖．光輪大佛」拿下第二名。（彰化縣府提供）

    2025/06/02 05:30

    超過400件創意投稿

    〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山大佛不再只是莊嚴肅穆的精神象徵，也能融入潮流與庶民文化！為迎接今年十月台灣設計展，彰化縣政府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，從超過四百件投稿中選出前十名，其中「佛系逛夜市」以獨特風格奪得第一名。

    第一名作品由陳佳琪創作，以大佛靜坐夜市蓮花台為主題，身披星空披風，結合燈籠、素食與祈願等元素，呈現庶民生活與信仰融合的想像，設計吸睛，人氣居冠。第二名的「未來星際之祖．光輪大佛」由蔡津美設計，畫面描繪大佛坐落未來高樓，背景是閃耀如電路的科技都市，視覺衝擊強烈。第三名蔡忻嚴的「愛與和平」，讓大佛穿上彩虹服飾，象徵多元共融與平等理念。

    其他風格迥異的作品也吸引關注，第七名「潮起佛生」讓大佛穿上Supreme、LV、Nike等國際精品服飾，坐在潮流專賣店內，展現信仰與時尚共存的創意；第八名「大力水手佛」則化身為海上水手，傳達慈悲與智慧如海的寓意。

    冠軍獲萬元禮券

    縣府新聞處表示，這次活動吸引學生、長者、設計師與素人踴躍參與，投稿涵蓋傳統、未來、趣味與在地元素，展現彰化豐富的創意能量。活動共吸引超過二萬四千人次投票，經初選與決選，前十名作品脫穎而出。

    前三名得主可分別獲得7-11禮券一萬元、八千元與五千元，第四至第十名也各得兩千元禮券；另有卅位投票民眾抽中禮券。得獎作品可至活動官網查詢（https://reurl.cc/EVNmYg）。

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「佛系逛夜市」奪得第一名。（彰化縣府提供）

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「佛系逛夜市」奪得第一名。（彰化縣府提供）

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「愛與和平」獲得第三名。（彰化縣府提供）

    彰化縣府舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，「愛與和平」獲得第三名。（彰化縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播