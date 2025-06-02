埔里擬設掩埋場 相鄰仁愛鄉民也抗議

仁愛鄉中正村民到埔里鎮民間掩埋場預定地點掛布條、舉牌反對設立，埔里自救會也到場表達堅決反對設掩埋場的立場。（民眾提供）

2025/06/02 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮以好山好水著稱，有環保業者要在水源涵養區興建廢棄物掩埋場，鎮民強烈反對外，相鄰的仁愛鄉中正村昨也由村長率領村民到掩埋場預定地舉牌、掛布條抗議，與埔里鎮自救會一同表達堅決反對的立場。

民間業者去年三月向南投縣府申請興建廢棄物掩埋場，地點就在水源涵養區的埔里鎮麒麟里投六十九線道路旁，占地約廿四．六二公頃，總掩埋量達二四五萬立方公尺，埔里鎮民堅決反對，五月十八日成立自救會，由縣議員蘇昱誠擔任會長，麒麟里長黃戊寅擔任副會長。

請繼續往下閱讀...

與埔里鎮相鄰的仁愛鄉中正村民，擔心水和空氣受到污染，昨日由村長石金水率領五十多名村民到設場預定地掛布條和舉牌抗議，埔里自救會也到此會合，共同表達反對的立場。

自救會副會長黃戊寅表示，掩埋場將來要埋建築廢棄物、事業廢棄物、焚化爐的爐渣和飛灰，埔里鎮和仁愛鄉中正村都會受影響。

自救會長蘇昱誠則說，探詢環保局得知該民間掩埋場，目前正在進行興辦事業計畫，而下一步就是土地變更，地方如果不趕快對外發聲，表達反對設立，將來對茭白筍、礦泉水、自來水都會嚴重污染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法