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    台中罷免3藍委 掃街訪家戶聲聲催

    中八選區志工深入街頭巷尾，呼籲民眾簽署罷免連署。（中八罷團提供）

    中八選區志工深入街頭巷尾，呼籲民眾簽署罷免連署。（中八罷團提供）

    2025/06/02 05:30

    下架顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣二階連署 衝刺安全門檻

    〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕台中市第二、三、八選區罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣的二階連署皆未達安全門檻，三區罷團利用端午連假加強家戶拜訪或街頭舉牌、快閃等，努力催出連署書。

    女志工遭辱罵驅趕 不排除提告

    其中，中二罷團「解顏行動」林姓女志工等二人，前天在霧峰育群路某超市前出攤連署，不料，六十多歲林姓男子不認同罷免，竟氣沖沖拿安全帽作勢打人，威脅志工離開，並狂譙三字經、五字經，女志工難過落淚，揚言提告；霧峰警分局事後尋獲罵人的林男，強調林男已觸犯恐嚇和公然侮辱罪嫌，若女志工提告將依法辦理；林男則對自己的辱罵行為表示後悔，想跟對方表示歉意。

    罷團「解顏行動」罷免顏寬恒的二階連署雖已送件，但距離安全門檻還差約四千份連署書，為了衝刺連署份數，端午連假期間，志工沒休息，持續在選區擺攤，並深入大街小巷掃街，不少民眾看到都給予打氣、鼓勵。罷團發言人小彥表示，端午連假連署的人潮雖較之前有增加，不過整體來說仍是不理想，距離四千份的安全目標還是有一段距離，呼籲中二還沒連署的民眾要趕快出來連署，才有機會進入第三階段投票。

    提供專線 可到府協助填寫

    罷團「中三拒瓔」罷免楊瓊瓔也面臨相同情況，雖二階連署已送件，但是距離安全門檻仍差三千份以上的連署書，端午連假，志工除了定點連署，也到街頭舉牌、公園快閃等，努力衝刺，希望趕在補件前增加連署份數。罷團表示，若民眾不方便到場支持簽下連署書，可撥打○九○三八六○七一七專線電話，志工將到府協助填寫連署書。

    中八選區除了在豐源飯店及議員服務處等定點連署，志工也利用端午連假深入家戶拜訪，或在街頭掃街舉牌，努力增加連署份數，希望下架江啟臣；罷團「一罷擊臣」發言人廖芝晏表示，原本第二階段連署距離安全門檻尚缺二千份，目前已縮減至尚缺一六○○份，將持續努力收件。

    中二「解顏行動」志工端午連節沒休息，持續在選區掃街衝刺連署份數。 （記者陳建志攝）

    中二「解顏行動」志工端午連節沒休息，持續在選區掃街衝刺連署份數。 （記者陳建志攝）

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