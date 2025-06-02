動漫族首登雲林艦 震撼又安心

Cosplayer為國家海洋日宣傳。 （海巡署提供）

2025/06/02 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第六屆「國家海洋日」八日登場，海巡署艦隊分署昨天突破傳統，邀請宅世代動漫族登上四千噸級雲林艦，期能透過他們的視角，將海洋日推廣至青年世代。扮演新世紀福音戰士的coser（Cosplayer表演者）登艦後驚嘆：「震撼卻令人安心。」

海巡署邀請逾七十名Cosplayer、宅舞舞者及攝影愛好者，登上「海安十二號演習」操演艦︱雲林艦；艦隊分署表示，這屆國家海洋日以「萬象海洋、永續共融」為主題，結合海安十二號演習、雲林艦開放參觀、海洋戲劇展演等多元活動，展現我國對於海洋的重視。

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雲林艦為我國國艦國造現役及建造中海巡艦最大型的四艘之一，隸屬於南部地區機動海巡隊，具備手術室、診療室、負壓隔離病房及直升機起落艦等功能，於去年六月十五日由總統賴清德宣讀成軍令及授旗後成軍。

「二○二五年第六屆國家海洋日」八日舉辦系列活動，上午於高雄港第十六、十七號碼頭舉行「海安十二號演習」海上操演，內容包含攔截圍捕、吊掛救援、海空分列式等多項演練，並設有海巡裝備陳展區；中午起至下午四時卅分開放雲林艦參觀。

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