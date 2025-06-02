台積電高雄廠兩條新路 機車族︰順多了

楠梓產業園區的園區南路路型已浮現，圖為緊鄰台積電廠房南側的路段，多部大型機具仍在趕工中。（記者王榮祥攝）

2025/06/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應台積電高雄廠通勤需求，高雄市政府在周邊規劃多條道路，翠華路拓寬預定六月底可完工，已開放的車道讓機車族超有感，全新闢建的園區南路路型也浮現，地方對這新路很期待。

台積電高雄P1廠今年即將量產，整個楠梓產業園區規劃五座廠、估計將有八千員工進駐，鑒於整體通勤需求，市府在台積電廠房動工前後，即同步啟動聯外交通改善方案，包括平面道路、高速公路引道、以及台鐵立體化。

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翠華路路面鋪設完成 人行道6月底完成

被列為重點項目、也是改善方案中率先動工的的翠華路拓寬工程，總經費二．八四億元，針對明潭路至世運大道的翠華路段約一．三五公里長度，全段拓寬為四十公尺、雙向共八車道（各三快一慢），去年八月先完成海功東路至明潭路段西側路段，今年四月底完成南北雙向路面鋪設及標線，剩餘東西側的人行道將於六月底完成。

兩側各四車道目前都已先開放，讓用路人很有感，每天從左營騎車、經過翠華路到楠梓上班的機車族王小姐說，先前只開放西側道路時還會塞，但最近從世運大道路口通過時，幾乎都可順利通過海功東路，感覺順暢多了。

除了翠華路拓寬即將完工，市府代辦中油研發專區園區南路開闢工程，從附近高處瞭望，整個新路的路型已經浮現，因為是全新的東西向道路，讓地方多所期待。

園區南路串連世運大道與新台17線 後年通車

新工處說明，園區南路於二○二三年底開工，自世運大道、左楠路口向東延伸八百七十公尺，寬四十公尺，工程經費六．四四億元，將配置雙向共六車道，並於兩側各規劃寬六．六公尺的人行空間，包含人行道、植栽綠帶及自行車道，預計二○二七年二月完工通車，屆時將可串連世運大道與新台十七線，讓楠梓產業園區西側聯外路網加倍完善。

翠華路拓寬工程兩側車道幾乎已全開放，剩餘人行道工程預定6月底可完工。（記者王榮祥攝）

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