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    恆春97歲嬤奪５金 唐奶奶日免費游泳

    高齡97歲的唐成瑤（右）、游泳教練魏兒（左）參加世壯運成績斐然。 （記者蔡宗憲攝）

    高齡97歲的唐成瑤（右）、游泳教練魏兒（左）參加世壯運成績斐然。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高齡九十七歲的唐成瑤奶奶在今年世壯運勇奪多項金牌，近日光榮返鄉，受到鎮民熱烈歡迎。恆春鎮長尤史經親自接見，除授予唐奶奶「恆春鎮體育大使」殊榮，並宣布為表彰其成就，將九九重陽節定為「唐奶奶日」，當日六十五歲以上長者可免費進入鎮內游泳池，共享健康喜悅，盼激勵全鎮打造長壽運動之鄉。

    唐成瑤奶奶定居恆春十年，以「水陸雙棲」聞名，此次在世壯運會一舉拿下田徑兩百公尺、四百公尺，以及游泳五十公尺自由式、五十公尺蛙式、一百公尺蛙式共五面金牌，震驚國際，尤史經除貼紅榜致敬，並盛讚她是恆春驕傲。

    游泳教練魏兒摘9獎牌

    「在恆春運動讓我健康快樂，天天都要動」唐奶奶笑說，她只怕冷，除了水溫太低無法下水，都一定堅持下水游泳，恆春已增設溫水泳池最讓她開心，她也在世壯運會場向各國選手宣揚恆春、墾丁的美麗，期盼恆春成為長壽城鎮，吸引各國長者來短期定居運動。

    另一位英雄魏兒教練同樣表現非凡，他在游泳、開放水域及救生項目中摘下四金、四銀、一銅，展現恆春水上運動實力。魏兒表示，恆春清新空氣與海洋資源是訓練寶地，她將持續推廣游泳與救生運動，培育新秀。

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