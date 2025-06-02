高屏舊鐵橋波斯菊盛開 賞花勿踩踏

高屏舊鐵橋波斯菊花海，民眾為拍照踩爛花田。（左岸高屏溪協會提供）

2025/06/02 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪舊鐵橋左岸的波斯菊、向日葵盛開只剩最後二週，美麗花田在端午節假期吸引大批的民眾前往賞花拍照，但許多民眾直接踩進花田內，嚴重踩踏花朵破壞美景，縣長周春米也在臉書上呼籲別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美的風景。

舊鐵橋、日落、花海 最美風景

高屏舊鐵橋美麗的花田位在水利署第七河川分署管理的河濱公園，每年屏東左岸高屏溪協會在該處種植約一公頃餘的波斯菊、向日葵，每到開花時節，搭配舊鐵橋、日落、一片花海，成了最美麗的風景，總是吸引了大批民眾前往賞花。

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縣長周春米也在臉書上指出，這是期間限定的美景，屏東舊鐵橋波斯菊大爆發不是AI，就是那麼美，波斯菊夢幻花海美到像幅畫，屏東是宜居宜業的希望城市，四季皆有不同景致，繁花盛開，藍天白雲，鐵橋火車，怎麼拍都超美麗，請民眾把握機會，踏青賞花去，但也呼籲拍照時要注意，別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美風景！

花季剩下最後二週 把握機會

端午節假期，美麗風景吸引了大批民眾前往觀賞拍照，但是大量民眾走進花田內拍照，許多花朵被踩壞、踩爛，甚至還推嬰兒車、機車到花田內，相當離譜；前進里長王泰益近日帶著擴音喇叭到現場廣播，請大家不要進入花田內踩踏，由於沒有罰則，不停勸阻但成效不彰，只能請大家發揮公德心，不要再破壞花田，而花季只剩下最後二週，想要賞花民眾要把握最後的機會。

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