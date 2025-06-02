台東縣長前哨戰 點燃兩姊妹戰火

台東原住民立委陳瑩及議長吳秀華競逐下屆台東縣長，在公開場合摟肩互稱姊妹，目前因罷免案交火。（資料照，記者黃明堂攝）

2025/06/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨對民進黨原住民立委陳瑩發動的罷免案因二階連署未送件而終結，陳瑩發聲明指國民黨台東縣黨部主委吳秀華操弄原住民罷免她，幸好被原住民丟進垃圾桶。吳秀華批陳瑩藉由政治操作轉移焦點、挑起原住民族族人對立。兩人都正為下屆台東縣長選舉鋪路，先前在公開場合曾摟肩以「姐妹」相稱，但在罷免案議題上，已展開藍綠戰火。

陳瑩︰原住民權益不是外人可操弄

陳瑩聲明說，二階連署的主導人與重要幹部，絕大部分竟是國民黨「非」原住民的黨工。原住民的權益，豈容這些外人操弄與決定？陳瑩並向心繫原住民權益的國民黨黨員與原住民民意代表致謝。感謝他們接到吳秀華罷免她的連署責任額分配時，選擇將整疊連署書直接退回，或毅然丟進垃圾桶。即使黨派不同，但在珍惜原住民立委席次、捍衛族人權益的信念上，有著無比堅定的共識。這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心。

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吳秀華︰不代表對執政黨施政認同

吳秀華反駁，指這次罷免案之所以止步，是因為原住民族族人們展現出極高的民主素養與政治判斷。原住民立委選區是全國性的，涉及各族群、各地區族人的集體決定，並非單一縣市或個人情緒所能左右。而這次對綠委的罷免案提出到截止，相較民進黨在去年選後即全面啟動罷免的行動其時程上相對不足。但社會早已感受到政治對立的疲乏與寒蟬效應。原住民對本次罷免選擇以和平方式表態，但不代表對執政黨施政認同，更不等於無條件支持任何特定個人。身為執政黨的原民立委，別誤以為這是對自己表現的全面肯定，不要對外放話、自我陶醉。

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