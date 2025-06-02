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    大台北今高溫36度 明起變天

    中央氣象署預報指出，今日大台北地區恐出現36度高溫，但明起變天，各地須慎防短延時強降雨。 （記者田裕華攝）

    中央氣象署預報指出，今日大台北地區恐出現36度高溫，但明起變天，各地須慎防短延時強降雨。 （記者田裕華攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週各地天氣不穩定。中央氣象署預報指出，今日大台北地區恐出現卅六度高溫，台東要留意焚風，但明起變天，各地須慎防短延時強降雨，可能伴隨雷擊及強陣風，雨量預估累積至大雨等級。

    中央氣象署預報員陳姵安表示，今天北台灣因西南風沉降不易降雨，但南部地區、中部山區要注意短延時強降雨或局部大雨。明起滯留鋒一路影響至週四，各地有大雨，西半部及其他山區更為劇烈，要小心短延時強降雨。週五、週六鋒面遠離，但水氣仍多，南部及東半部持續降雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。

    溫度方面，陳姵安指出，今日高溫約卅三至卅五度，大台北地區尤其桃園及新北交界，可能有卅六度以上高溫，台東恐吹焚風；南部無雨時悶熱，高溫約卅二、卅三度。

    此外，受太陽表面活躍區發生顯著日冕物質拋射事件影響，氣象署太空天氣預報員游鎮宇表示，昨天傍晚五時起地磁擾動明顯增強，預估持續影響至明日，最大規模可能短暫達到強烈G4等級磁暴，可能影響衛星導航定位準度、遠洋漁船無線通訊。

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