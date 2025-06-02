保障郵輪散客 定型化契約草案預告期滿／若屬「可歸責於船公司」 旅客可請求至少2倍差額賠償

郵輪「地中海榮耀號」去年12月故障滯留日本沖繩若狹碼頭，衍生賠償、接駁等問題。（資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕郵輪旅遊風氣興盛，交通部原本已訂有定型化契約規範保障團體旅客權益，但不適用於自購船票的個別旅客，因此近日針對散客進一步研擬定型化契約草案，內容包含若因維修等可歸責船公司原因變更航程，旅客得請求至少兩倍差額賠償，航程延誤另可按日求償；航程若取消，船公司除退費還要賠償旅客。

航程延誤可按日求償

去年十二月及今年四月，地中海榮耀號、歌詩達莎倫娜號分別因維修問題滯留日本沖繩，共四航班約一萬人受影響，衍生賠償、接駁等問題。

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航港局上週預告適用於個別旅客的「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」，有十九點應記載、六點不得記載事項。

航港局說明，「可歸責於船公司」方面，例如因維修而變更航程，船公司應提出差額計算說明，旅客得請求至少兩倍差額的賠償。若航程延誤，五小時以上未滿一日者以一日計算，旅客得按日請求賠償。若航程取消，船公司除退還旅客已支付船票費用，另須予賠償，越晚通知賠越多。航程前四十一天以上通知取消，賠船票費用五％；航程當天通知取消者，賠船票費用一○○％。

「不可歸責於船公司」方面，指的是郵輪因天災等不可抗力因素變更航程，船公司不得向旅客加收費用，但航程縮短要退費。郵輪出發前取消航程，除已支付而無法退還的行政規費或代辦費，其餘也應退還旅客。

航港局科長杜文允表示，草案將於今日預告期滿，後續會報至行政院消保處審查。

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