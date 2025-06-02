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    自由日日Shoot》伯朗大道屢傳慢車犁田 台東縣月底納管

    池上鄉伯朗大道週邊道路慢車到處跑，事故頻傳。（資料照，記者黃明堂攝）

    池上鄉伯朗大道週邊道路慢車到處跑，事故頻傳。（資料照，記者黃明堂攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上鄉的「金城武樹」與「伯朗大道」年吸引數萬遊客，近年發生多起遊客駕慢車犁田、翻車、摔田中行為，還有遊客自拍到手中嬰兒在摔車時飛出受傷，在當地議員催生下，「台東縣三輪以上營業用慢車檢測規定」與「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」預計六月廿四日上路。

    縣府交通及觀光發展處副處長洪國欽表示，「台東縣三輪以上營業用慢車檢測規定」是針對慢車硬體規範，設定出租慢車的入場辦法，而「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」則訂下慢車的法律定位、業者管理、使用範圍甚至有遊客使用規範，雖言簡意賅，後者也僅十三條，但明確規定保險金額不得低於數額，像身體傷亡每人一百萬、每一意外事故傷亡一千萬元。

    業者：遊客講不聽

    交觀處交通事務科長劉奇朋說，規範要面對的是全縣四百多輛慢車、三百多輛純電車，但實際要面對的數量，業者表示可能不只，而且遊客行為才是大問題，因為業者跑不掉，「很多遊客講不聽，所以才會被人拍下慢車出現在南橫」。

    遊客反映，慢車與一般車輛最大不同是在操控性，慢車不似自小客有動力方向盤，轉動全靠人力，方向一偏想臨時修正需一定力量，可能會「甩尾」翻車。曾發生女大生駕駛慢車載著同學、友人一車共四人撞上護欄，女大生身亡。

    警方私下表示，許多地方人士暗示「不要抓太兇，勸導就好」，六月法規上路後，至少警方有依據、明正言順管理「一般道路」上的慢車，但仍會以勸導為主。

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