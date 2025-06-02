自由日日Shoot》竹市海岸電動四輪車橫行 險象環生

新竹市十七公里海岸線自行車道開放電動四輪車行駛，但很多遊客直接騎到一般道路及車道上，常與汽機車爭道。（記者洪美秀攝）

2025/06/02 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市十七公里海岸自行車道在北部相當受歡迎，這幾年業者提供各式電動四輪車給遊客騎賞，卻出現遊客騎太快或騎到一般車道上與汽機車爭道擦撞的危險情況。

市府研訂管理辦法

新竹市府交通處表示，新竹漁港周邊目前有九家登記核准設立的租賃業者，其業務皆應遵照交通部二○一七年四月公告的「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」辦理，市府會不定期協同消保官要求業者落實，並研議訂定管理辦法。

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新竹市府公園設施管理維護中心表示，十七公里自行車道依「自行車專用道」管理，在各主要入口皆有設置「自行車專用道，其餘車輛禁止進入，違者依法取締」告示牌。目前規範自行車（含電動輔助自行車）可進入，機車、微型電動二輪車等其他車輛禁止進入。

另雖依「道路交通管理處罰條例」規定電動輔助自行車限速廿五公里，但竹市已公告多年，租賃四輪自行車限速不可超過廿公里，多數業者都會配合，業者是否為承租者投保交通平安險，市府也會不定期稽查。

業者表示，出租時都會說明相關安全規範，也提醒需騎在自行車道範圍內，不得駛入一般道路，同時也為承租者納保，但部分業者為招攬遊客會削價提供較舊的電動四輪車，騎乘安全性良莠不齊，市府也無規範使用幾年的電動車需汰換，希望政府能訂定相關規範，才能達到公平競爭目的。

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