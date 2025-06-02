自由日日Shoot》綠博遊園小火車撞死遊客 停駛改搭接駁車

宜蘭綠博遊園小火車4月驚傳剎車失靈撞上遊客，造成1死1傷。（資料照，民眾提供）

2025/06/02 05:30

〔記者王峻祺、蔡昀容／綜合報導〕宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，未料四月發生遊園小火車在緩降坡路段疑似剎車失靈，撞上一對老夫婦，造成夫死妻傷憾事。宜蘭縣政府事後停止小火車營運，也積極落實人車分道，降低人為干擾造成的意外風險。

類似的遊園小火車，台南山上花園水道博物館、高雄港棧貳庫等景點也有。交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯表示，遊園小火車、高爾夫球車不符交通法規的汽機車、慢車定義，不能在公共道路上路，但封閉場域則未限制，如封閉場域要使用這種運具作短途接駁，場域主管機關應管理要求，並做好配套措施，如發生事故，民眾可循民法、消保法令爭取權益。

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綠博在蘇澳武荖坑風景區舉行，因園區不屬於道路範圍，縣府表示電動遊園車非行駛於一般道路，不用依「道路交通管理處罰條例」申請路權，由園區自行管理。

宜蘭縣府積極落實人車分道

事發後，綠博停止小火車營運，僅留下免費電動遊園接駁專車，縣府要求業者聘僱具大客車或大貨車駕駛執照司機，車輛每天出發前、閉園後，要進行輪胎、胎壓、電力及剎車裝置檢查，司機部分則會安排行前駕駛訓練，確保熟稔駕車操作；自接駁候車亭起採人車分道，現場除設有多面告示牌，也放置三角錐戒護，並派員定點提醒遊客行走內側紅磚道。

宜蘭綠博停止小火車營運，遊園電動接駁車繼續行駛，園區加強人車分道管理，降低人為干擾造成的意外風險。（資料照，記者王峻祺攝）

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