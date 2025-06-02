自由日日Shoot》拼裝電動車三不管 意外頻傳

觀光景點常見多人共乘的四輪電動輔助自行車，在交通法規隸屬「其他慢車」，由地方政府管理，但未必每個縣市都設有自治條例，成為三不管地帶。（記者洪美秀攝）

2025/06/02 05:30

交通法規隸屬「其他慢車」

〔記者蔡昀容、王峻祺／綜合報導〕觀光景點常見多人共乘的四輪電動輔助自行車，在交通法規隸屬「其他慢車」，由地方政府管理，但未必每個縣市都設有自治條例，成為三不管地帶，衍生租車業者未投保保險、車輛安全疑慮、旅客權益等問題。交通部表示，正在徵詢各縣市意見，如有需要，中央可制定指引，引導地方政府法制程序。

租車業者未投保 衍生理賠爭議

張姓旅客與朋友到新竹南寮漁港玩，租四輪電動輔助自行車欲至十七公里海岸自行車道兜風，但車頭難控制不斷右偏，擦撞路邊汽車，造成三人受傷，事後才知業者未投保，乘客得全額理賠汽車車主。

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台東縣池上鄉伯朗大道休閒慢車出租盛行，但據縣警局和池上鄉公所統計，二○二三年鄉內三輪以上電動拼裝車造成逾六十件意外事故。受害者家屬呼籲，這種電動車操作不靈活但速度快，容易失控，盼望中央與地方能立法規範。

交部：地方若有需要 可研議指引

交通部公共運輸及監理司司長林福山說明，這類多人共乘電動車在交通法規隸屬「其他慢車」，車輛登記、發給證照、規格、指定行駛路段、時間，由縣市政府訂定。未設條例的縣市，如有需要，交通部可協助引導。至於中央是否能比照沙灘車管理模式，訂出一套全國性指引，林福山指出，地方如有需求，中央可來研議。

至於兩人協力腳踏車，林福山說明，不屬於「其他慢車」，也不是自行車，因為自行車必須符合CNS國家標準。這類運具只能在「非道路範圍」使用，或是地方政府、主管單位特別規劃，開放於封閉道路環境使用。

彰化、宜蘭訂辦法 電動三輪車限定上路

彰化鹿港觀光三輪車已有廿多年歷史，但車伕年紀漸增，從人力踩踏轉型為電動三輪車。起初沒有法源依據，電動三輪車一旦被檢舉，只能視作非法處理。經過地方不斷陳情，中央修正「道路交通管理處罰條例」慢車規定後，縣府順利訂定「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」，電動三輪車已可在限定區域合法上路。

宜蘭縣冬山鄉梅花湖風光明媚，有業者租賃電動三輪以上慢車供遊客環湖，過去因無規範，屢傳車禍事故，今年縣府制訂「三輪慢車辦法」上路，車輛未經申請逕行上路可依據「道路交通管理處罰條例」第六十九條規定開罰三百元。目前梅花湖風景區有八家業者、二三二輛車，其次為三奇美徑的一家業者、廿一輛車，均依法核發車號牌及通行證。縣府表示，每三年需換照一次，業者每年須進行車輛檢驗、投保乘客責任險及第三人責任險。業者透露，辦法實施後，未再發生撞車事故，業者間還會相互約束，提醒行車安全。

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