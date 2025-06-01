（新北）疑掐頸虐貓致死 甫退伍軍人送辦

社群平台近日瘋傳一起疑似虐貓案件，引發網友與動保團體強烈憤慨。（擷取自Dcard心情版）

2025/06/01 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕社群平台昨日瘋傳一起疑似虐貓案件，涉嫌人為一名新北市林姓現役軍人，疑以殘暴手段虐殺寵物貓，相關影片曝光後引發網友與動保團體強烈憤慨。泛藍議員組成的「新藍圖連線」已要求動保處與警方即刻介入處理，政府應以「零容忍」態度對待虐待動物行為。動保處表示，行為人為現職軍人，在樹林分局協助下行為人已到案說明，行為人散播虐待動物影片及有虐待動物事證，已函送地檢署偵辦。

有網友在社群平台發文揭露此案，影片長達四分多鐘，並指稱為昔日大學同學行為惡劣，影片所示貓咪疑遭多次掐頸等方式致貓死亡，痛批此人再次飼養同品種貓，擔憂其他動物再度受害，並請社會關注、檢舉不當行為。

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動保處回應，行為人為現職軍人昨日退伍，在樹林分局的協助下已將行為人傳喚到案說明，行為人散播虐待動物影片及有虐待動物事證，涉嫌違反動保法第五條及廿七之一條，涉及刑責，昨日函送地檢署偵辦。虐待動物致死，違反動保法第廿五條，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科廿萬元以上二百萬元以下罰金。

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