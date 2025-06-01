新北慶端午 三代包粽同樂 龍舟百隊競速

新北市議長龍舟錦標賽，端午節當天在蘆洲微風運河舉行。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/01 05:30

〔記者羅國嘉、翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕五月卅一日是端午節，新北市蘆洲區公所在國定古蹟李氏古宅舉辦「端午三代同樂齊包粽」活動，融合傳統民俗與親子體驗。新北市議長盃龍舟錦標賽昨天在微風運河登場，新北市長侯友宜與議長蔣根煌共同鳴槍，共有近卅個國家、一○八支隊伍、二千多名選手參賽，今天進入刺激的總決賽。

蘆洲李氏古宅打午時水 粽香四溢

蘆洲區長鍾耀磊表示，透過共作體驗深化家庭情感，也讓孩子在實作中認識端午習俗，落實文化傳承。配合民俗節慶，現場也舉辦象徵驅邪祈福的「打午時水」，午時開放汲水祈福，也設有拍照打卡區，邀請扮演青蛇與白蛇者與民眾互動。

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此外，多位在地里長率隊設攤，提供素粽、北部粽、南部粽、湖南粽與紅豆粽等應景美食，民眾捐贈紙本發票即可兌換粽子，募集的發票將全數捐贈新北市共好慈善協會，關懷弱勢與獨居長者。

立法委員蘇巧慧和新北市平地原住民議員蘇錦雄Paylang·Caya，與廚藝小老師甘比．鳩冷Kapi tjuleng、小助手玫苓，一起手作原住民的傳統美食「Cinavu」吉拿富，蘇巧慧說，作為阿美族媳婦，她不只長期在立法院為族人朋友爭取權益，改善族人生活環境，也希望透過這次的體驗，帶領觀眾認識不一樣的「粽子」。

議長盃龍舟賽連2天 2千選手參與

端午節賽龍舟，新北市議長盃昨天在微風運河登場。侯友宜指出，這屆龍舟賽緊接在國際壯年運動會之後登場，是新北市最具國際規模的體育賽事之一，有青壯年到高齡八十三歲長者參賽，體現「全民運動、終身運動」的精神。現場也舉辦「端午袋安康」、「詩人再現端」、「彩筆繪龍舟」等系列文化活動，設有胖卡美食車與限定彩蛋燈。

金門縣端午龍舟競賽昨在古寧頭雙鯉湖登場，有二十四隊比賽，最後各組冠軍分別是社會男子組金門酒廠黑金龍隊、女子組農工校友A、鄉鎮組金沙鎮A隊。

蘆洲端午節辦包粽活動，祖孫三代同樂傳承文化。（記者羅國嘉攝）

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