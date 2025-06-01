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    基隆第2座AR恐龍園區 落腳暖東苗圃

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造AR恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖東苗自然生態豐富，將打造AR恐龍生態園區。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖東苗圃原始生態豐富，基隆市政府規劃在該地打造第二座「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，打造台版侏羅紀公園，吸引親子、學生族群、生態與科技愛好者、國內外觀光客來探險，並可與暖東峽谷、暖暖淨水場串連成觀光廊帶，已委託專業團隊開發AR程式，預計年底營運。

    暖暖區市議員連恩典指出，暖東苗圃水塘邊有塊綠草皮，可以舉辦夏夜音樂會，聽音樂、看星星，很舒適，該處生態豐富，是很好的休憩場域，應善加利用。

    市府產業發展處長蔡馥嚀表示，暖東苗圃有很好的森林資源和溫室，旁邊又有運動公園，但預約導覽等利用率較低，因此規劃在此設第二座「AR恐龍生態園區」，吸引不同人潮，深入了解暖東苗圃的天然生態。

    蔡馥嚀說，未來客群目標以親子與學生族群、生態與科技愛好者、國內外觀光客為主，初期以校園、長者為主要對象，將舉辦主題活動和遊程，並與周邊店家、旅宿業者合作，讓科技生態旅遊帶動地方經濟發展。現正辦理規劃設計開發AR程式，預計年底營運。

    連恩典對這項計畫很期待，希望可以與暖東峽谷、文化景觀暖暖淨水場串連，規劃一日遊程，帶動觀光產業。

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