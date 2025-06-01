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    端午龍舟賽重返基隆港 「撞」況連連龍頭斷

    國際青商會與基隆天順宮競賽時，發生龍舟擦撞意外。（洪敦智提供）

    國際青商會與基隆天順宮競賽時，發生龍舟擦撞意外。（洪敦智提供）

    2025/06/01 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆端午龍舟賽昨天在基隆港東二碼頭舉行，各隊都卯足勁往前划，很多民眾到場加油，也有民眾打扮成蜘蛛人、鹹蛋超人來參賽，還有民眾在槳上彩繪，展現力與美。這是基隆港暌違多年後再現龍舟賽，卻發生兩艘龍舟擦撞，以及龍舟撞到岸壁而撞斷龍頭的罕見意外，幸好人員平安。

    27隊參賽 選手扮裝搶眼

    今年共有廿七支隊伍參賽，包括公開男子組十五隊、公開女子組八隊及市府機關組四隊，在東二碼頭海域賽龍舟，東三碼頭與海洋廣場也舉辦嘉年華活動。

    昨天基隆港邊很熱鬧，有民眾在服裝或槳上下功夫，由原住民組成的「全村的希望」隊更是精心裝扮，扮成蜘蛛人、鹹預蛋超人、僧侶、阿拉伯人等，選手都很開心。

    龍舟划偏擦撞 人員平安

    不過昨天上午預賽時，寬禾特攻隊的龍舟在比賽開始不久，就划偏撞到岸邊，龍頭因而撞斷，是過去龍舟賽罕見的情況。近午左右，國際青年商會與基隆天順宮競賽，在划到一半時，國際青年商會的龍舟因往左邊划行，擦撞對手天順宮的龍舟，所幸天順宮已放慢速度，並無大礙，人員都平安。

    民眾表示，昨天開幕典禮，市長、副市長、秘書長都沒到場，才會出現狀況。

    比賽結果，原來拿莫力high隊獲得公開男子、女子組冠軍，市府機關組第一名則是基隆市環境保護局，去年疫後復賽後環保局是雙冠王。

    基隆龍舟賽重返基隆港，今年共有27支隊伍參賽。（記者盧賢秀攝）

    基隆龍舟賽重返基隆港，今年共有27支隊伍參賽。（記者盧賢秀攝）

    基隆龍舟比賽過程中，龍舟撞到岸壁導致龍頭斷了。（記者盧賢秀攝）

    基隆龍舟比賽過程中，龍舟撞到岸壁導致龍頭斷了。（記者盧賢秀攝）

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