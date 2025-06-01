為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推廣預立醫療決定 北市議員籲擴大補助

    2025/06/01 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕近年民眾的醫療自主意識提高，去年台北市有八四六八人簽署預立醫療決定書，表達未來「符合特定臨床條件」的情況時，希不希望接受維持生命治療或插鼻胃管的想法。不過，與每年新增超過二萬老年人口相比，簽署情形仍有很大進步空間。議員建議增加補助、擴大服務量。台北市衛生局坦言，預算有限加上醫護及社工不足是挑戰，會研議擴大補助對象。

    台北市議員鍾沛君指出，去年全國簽署預立醫療決定有二萬五八一六人，其中台北市就占了八四六八人，單北市聯醫就達到四○四四人，北市作為六都高齡人口比例最高的超高齡社會城市，六十五歲以上老年人口每年增加二萬人，簽署預立醫囑人數卻遠遠落後。

    鍾沛君認為，不應該只由聯醫獨挑大樑，應設法讓台北市其他醫療機構有能力、意願提供預立醫療諮詢服務。鍾建議推出屬於台北市民的擴大補助方案，請市府評估降低意願人的自費負擔額、提高參與諮商的專業人員津貼，並擴充提供服務的公私立醫療院所家數。市府允諾一個月內提供政策方向報告。

    台北市衛生局長黃建華坦言，以目前有限預算及醫護、社工不足的狀況下，要增加服務量確實是挑戰，市府積極推動預立醫療照護諮商，一方面輔導預立醫療照護諮商機構、培訓專業團隊、增加可近性；另一方面持續減輕民眾負擔，朝擴大補助對象的方向進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播