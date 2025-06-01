推廣預立醫療決定 北市議員籲擴大補助

2025/06/01 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕近年民眾的醫療自主意識提高，去年台北市有八四六八人簽署預立醫療決定書，表達未來「符合特定臨床條件」的情況時，希不希望接受維持生命治療或插鼻胃管的想法。不過，與每年新增超過二萬老年人口相比，簽署情形仍有很大進步空間。議員建議增加補助、擴大服務量。台北市衛生局坦言，預算有限加上醫護及社工不足是挑戰，會研議擴大補助對象。

台北市議員鍾沛君指出，去年全國簽署預立醫療決定有二萬五八一六人，其中台北市就占了八四六八人，單北市聯醫就達到四○四四人，北市作為六都高齡人口比例最高的超高齡社會城市，六十五歲以上老年人口每年增加二萬人，簽署預立醫囑人數卻遠遠落後。

請繼續往下閱讀...

鍾沛君認為，不應該只由聯醫獨挑大樑，應設法讓台北市其他醫療機構有能力、意願提供預立醫療諮詢服務。鍾建議推出屬於台北市民的擴大補助方案，請市府評估降低意願人的自費負擔額、提高參與諮商的專業人員津貼，並擴充提供服務的公私立醫療院所家數。市府允諾一個月內提供政策方向報告。

台北市衛生局長黃建華坦言，以目前有限預算及醫護、社工不足的狀況下，要增加服務量確實是挑戰，市府積極推動預立醫療照護諮商，一方面輔導預立醫療照護諮商機構、培訓專業團隊、增加可近性；另一方面持續減輕民眾負擔，朝擴大補助對象的方向進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法