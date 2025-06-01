為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北龍舟賽外國使節競技 今冠軍戰

    美國在台協會組隊參加台北國際龍舟錦標賽。（記者陳志曲攝）

    美國在台協會組隊參加台北國際龍舟錦標賽。（記者陳志曲攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五台北國際龍舟錦標賽於端午連假期間在大佳河濱公園登場，昨開幕式聚集上百名參賽選手與民眾，熱血搖旗吶喊，為彼此加油。今年有來自國內外二二一支隊伍參賽，獎金也創新高，達三四四萬元，冠軍戰今天下午登場。

    今年邀請表演賽由視障朋友與志工共組的「台灣黑龍龍舟隊」，全台首支由乳癌病友組成、展現生命韌性的「聯醫馨懷龍舟隊」，以及來自美國、澳洲、荷蘭在台辦事處組成的三支國際隊伍，加上由市府首長率領的「台北市政府隊」，共同完成，體現運動無國界、無性別、無障礙的核心價值。

    台北市長蔣萬安致詞表示，今年台北國際龍舟錦標賽不僅是全台規模最大、參賽人數最多，總獎金更創新高，達三四四萬元。參賽隊伍組成包括癌症病友、原住民、視障朋友及性別友善彩虹隊伍，令人感動。各國駐台使節也在友誼賽彼此較量，增加精彩度。

    今年參賽隊伍成員豐富多元，包含亞洲規模最大的性別友善隊伍「彩虹重擊龍舟隊」；平均年齡六十六歲、活力滿滿的「山川鐵人龍舟隊」；來自廿三國籍成員共同組成的「Wolf狼族隊」，體現文化融合；以及推動原住民文化向世界發聲的「拉瓦山龍舟隊」。

    今年活動也同步推出陸上端午嘉年華，現場安排夢幻泡泡秀、街頭藝人等表演，還有融合中西美食的食壯市集，更設置陸上盪槳池與龍舟小選手體驗營，讓孩童體驗擊鼓划槳的樂趣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播