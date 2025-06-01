台北龍舟賽外國使節競技 今冠軍戰

美國在台協會組隊參加台北國際龍舟錦標賽。（記者陳志曲攝）

2025/06/01 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五台北國際龍舟錦標賽於端午連假期間在大佳河濱公園登場，昨開幕式聚集上百名參賽選手與民眾，熱血搖旗吶喊，為彼此加油。今年有來自國內外二二一支隊伍參賽，獎金也創新高，達三四四萬元，冠軍戰今天下午登場。

今年邀請表演賽由視障朋友與志工共組的「台灣黑龍龍舟隊」，全台首支由乳癌病友組成、展現生命韌性的「聯醫馨懷龍舟隊」，以及來自美國、澳洲、荷蘭在台辦事處組成的三支國際隊伍，加上由市府首長率領的「台北市政府隊」，共同完成，體現運動無國界、無性別、無障礙的核心價值。

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台北市長蔣萬安致詞表示，今年台北國際龍舟錦標賽不僅是全台規模最大、參賽人數最多，總獎金更創新高，達三四四萬元。參賽隊伍組成包括癌症病友、原住民、視障朋友及性別友善彩虹隊伍，令人感動。各國駐台使節也在友誼賽彼此較量，增加精彩度。

今年參賽隊伍成員豐富多元，包含亞洲規模最大的性別友善隊伍「彩虹重擊龍舟隊」；平均年齡六十六歲、活力滿滿的「山川鐵人龍舟隊」；來自廿三國籍成員共同組成的「Wolf狼族隊」，體現文化融合；以及推動原住民文化向世界發聲的「拉瓦山龍舟隊」。

今年活動也同步推出陸上端午嘉年華，現場安排夢幻泡泡秀、街頭藝人等表演，還有融合中西美食的食壯市集，更設置陸上盪槳池與龍舟小選手體驗營，讓孩童體驗擊鼓划槳的樂趣。

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