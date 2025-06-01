世壯運閉幕「台灣」被消音 網友怒灌蔣萬安、侯友宜臉書

雙北世壯運5月30日閉幕典禮，演出過程竟將歌詞「台灣」消音，網友怒批雙北大搞言論審查。圖為味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出。（檔案照，記者陳志曲攝）

2025/06/01 05:30

歌詞「我台灣來欸」被改成「阮作伙來…」 簡舒培要蔣、侯說清楚

〔記者甘孟霖、羅國嘉／綜合報導〕雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）爭議不斷，五月卅日舉行的閉幕典禮又出問題，演出過程竟將歌曲原本的歌詞「台灣」消音，連大螢幕字幕都被改掉。網友批評雙北大搞言論審查，紛紛湧入台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜臉書怒灌；政治評論員吳靜怡質問蔣萬安︰「難道台北戒嚴了？」民進黨台北市議員簡舒培也批，這無疑是文化自我審查最荒謬的縮影，蔣、侯要說明清楚。

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侯友宜︰當晚在台上就講台灣

侯友宜昨受訪表示，閉幕當晚他在台上就提及「這次比賽圓滿、順利，讓世界看到台灣的溫暖和實力」，表演可看見舞獅、舞龍、台語歌曲等台灣文化，國際友人都很享受。

北市︰蔣萬安致詞兩度提台灣

北市府副發言人魏汶萱說，北市府從未「靜音台灣」，蔣萬安更在閉幕致詞中兩度提及「台灣」，民眾更希望議員別被黨內靜音，應與市府站在一起，批判中央違法刪減補助；至於有心人士聯想「戒嚴」，這也提醒民進黨立法院黨團粉專過去戒嚴爭議發文尚未究責。

五月卅日世壯運閉幕典禮，在味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出過程中，搭配本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來……」，引發民眾批評。

有台灣很丟臉嗎 網友批言論審查

畫面一出，許多網友都認為相當荒謬，批評雙北市府的做法就是自我審查，質疑「有台灣很丟臉嗎」？許多人也為此紛紛至蔣萬安、侯友宜的臉書怒灌。

吳靜怡說，世壯運都想蹭棒球也沒關係，但蔣市府是可以這樣插手音樂？不用這首音樂就算了，憑什麼去改？是不是改天連整個文化都要被你竄改了？請蔣萬安把干預音樂創作的髒手拿開。

簡︰矮化台灣 扭曲創作精神

簡舒培說，對「台灣」技術性刪除，這不僅是對台灣身分的矮化，更是台灣長期面對國際壓力下的反射性退縮；〈世界都看見〉是一首在地驕傲、連結國際視野的歌曲，而「我台灣來欸」正是其中的靈魂，卻被扭曲創作精神，我們在國際活動中都不敢說出「台灣」的名字，還能說這是屬於台灣的光榮時刻嗎？蔣萬安、侯友宜應給交代。

執委會︰邀請大家一起吶喊

世壯運執委會表示，表演設計融入台灣文化，歌曲內「我台灣來欸」這一句改「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流的賽會精神。

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