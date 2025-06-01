端午收假雨同行 開車小心

國道南區易塞車路段。（高公局提供）

2025/06/01 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是端午節連假收假日，交通部高速公路局預測國道交通量達平日年平均的一．二倍，北向可達一．三倍，預判十一處路段易塞車。氣象預報今南部、東部、東南部及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，恐影響行車視線，籲留意。

高公局預判今壅塞路段有：國一北向西螺─埔鹽系統、南屯─后里、苗栗─湖口；國三北向竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪；國五北向宜蘭─坪林；國四西向潭子系統─豐勢；國六西向舊正─霧峰系統；國十西向仁武─左營端。

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高公局建議西部北向者，南部地區上午九點前出發，中部在中午十二點前出發；國五北向則建議上午九點前出發。而今十二點到晚上九點也實施封閉國一虎尾、埔鹽系統及國三西濱北向入口；下午一點到傍晚六點國五多個北向入口高乘載管制。

省道也有13處易壅塞路段

交通部公路局也指出，今省道易塞路段包含：台一線水底寮至楓港路段、台二線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台三線大溪路段、台九線蘇花路廊及南迴公路、台六十一線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋，台六十四線接國三中和交流道、台七十四線接國三霧峰交流道、台八十六線歸仁交流道以及仁德系統交流道等。

國道北區易塞車路段。（高公局提供）

國道中區易塞車路段。（高公局提供）

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