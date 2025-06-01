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    離島後送平台頻出包 挨轟形同虛設

    澎湖後送醫療，就是分秒必爭搶救病人。（凌天航空提供）

    澎湖後送醫療，就是分秒必爭搶救病人。（凌天航空提供）

    2025/06/01 05:30

    緊要關頭故障 恐影響民眾就醫時效

    〔記者劉禹慶、邱芷柔／綜合報導〕離島醫療不足，往往需緊急將重大傷病患後送至本島，衛福部為此設置「空轉後送遠距醫療會診平台」簡化程序，卻屢傳故障，須改以傳統傳真方式申請，嚴重影響時效，半年來狀況頻傳形同「常態性」故障，讓外界質疑衛福部耗費數百萬元，設置的後送平台等同「虛設」，不符合分秒必爭的救人作業。

    凌天航空馬公站主任陳萬昇表示，上月卅日晚間十一點澎湖七美鄉一名男子被送到衛生所就醫，診斷為心肌梗塞，立即向衛福部空審中心申請直升機緊急醫療後送，卻遇平台故障，緊急改傳真申請，批該平台半年來已多次在緊要關頭故障，嚴重影響民眾就醫時效。

    花數百萬建置 屢傳故障「空轉」

    陳萬昇說，衛福部耗資數百萬元建置了後送平台，但功能及效果卻不如預期，就如其名「空轉後送」，三不五時在離島醫療院所申請時屢傳「故障」，光五月份就已發生二次。

    據悉，今年二月該平台系統維護廠商在切換新舊登入入口網站時，未通知使用的各醫療院所，導致醫院申請時才發現入口網站已更換，讓基層痛批廠商。

    衛福部：七美後送非平台故障

    對此，衛福部照護司副司長陳青梅則回應，七美後送事件初判為醫院端網路異常，並非平台本身故障，當晚即處理，隔日清晨恢復正常使用，目前工程師已抓出當天錯誤訊息並進一步分析。而平台運行多年，取代紙本與傳真申請，讓空審中心與醫師即時查閱資訊、提升後送效率，每年處理約三百件，運作大致穩定，強調五月僅一件故障，查無其他單位有同樣問題，非外界說的常態性故障。

    陳青梅也補充，病人後送申請涉及高敏感的醫療資料，醫院端輸出需多重限制與檢驗，只要資安規範有調整，平台就需同步更新，若優化或系統調整時某環節未通過驗證，流程有技術衝突，就恐致傳送失敗。過去偶有故障，多與天候不佳、院方系統更新或資安控管有關。

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