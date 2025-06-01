奈米薄膜鋰電池 多承受7倍電流

台灣大學化學系名譽教授牟中原團隊鑽研奈米薄膜材料「MSTF」，孔洞大小僅5.9奈米，應用在鋰電池陰陽極的隔離膜中，可讓鋰離子穿透使電池正常運作避免短路風險。（牟中原提供）

2025/06/01 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕鋰離子電池起火爆炸，與「鋰枝晶」短路有關，台灣大學化學系特聘研究講座牟中原團隊鑽研奈米材料「中孔洞二氧化矽薄膜」（MSTF），能阻擋枝晶，提升電池在極端條件的運作安全，讓其多承受七倍電流，在需極大電流的軍用無人機或航太設備上具有商機，次世代高純度鋰金屬電池亦可應用。

適用軍用無人機或航太設備

牟中原表示，實驗室研究奈米過濾材料，製作出僅卅奈米厚的MSTF，六、七年前與台大凝態中心副研究員吳恆良、台大化工系教授童國倫等合作，將之投入到鋰電池應用，提升電池性能與安全。

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阻隔枝晶發生 避免短路風險

牟中原解釋，鋰電池在快速充放電或電池老化時，易讓鋰離子還原成鋰金屬產生「鋰枝晶」問題，當枝晶穿透隔離陽陰極的薄膜，恐導致短路引發爆炸起火，MSTF大小僅五．九奈米，可讓鋰離子穿透使電池正常運作，又能讓鋰金屬沉積較均勻，阻隔枝晶發生，避免短路風險。

牟中原指出，實驗MSTF加上氧化鋁複合奈米材料，在高電流密度下，鋰離子電池經一千六百次循環後仍無枝晶產生，而現行商業材料僅二百次循環皆產生枝晶。且MSTF可讓現行鋰電池多承受七倍的極大電流，並較傳統PP／PE（聚丙烯、聚乙烯，塑膠材質）隔離膜還耐高溫，可延長鋰電池壽命、提升能量密度，目前擁技術專利。

但牟中原坦言，MSTF成本較貴，適合用在需極大電流、特殊使用的設備，如軍用無人機就需要大電流、大電池來維持高速飛行及載重，且可能少次攻擊就結束，研判未來應有商機。

另外，次世代鋰電池會採用純鋰金屬，其能量密度比鋰離子高三倍以上，但更易產生鋰枝晶，爆炸是主要問題，MSTF便可派上用場，能承受二十毫安培／平方公分（超高電流密度），助其克服安全性與壽命問題。

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