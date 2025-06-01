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    高分子成型技術 助奈米電子元件量產

    中正大學機械工程系特聘教授謝文馨團隊開發先進奈米科技，能同時打造公分級與奈米級尺度的材料，兩尺寸相差數十萬倍，圖為在超高倍率原子力顯微鏡下，呈現的奈米光柵結構。（謝文馨提供）

    中正大學機械工程系特聘教授謝文馨團隊開發先進奈米科技，能同時打造公分級與奈米級尺度的材料，兩尺寸相差數十萬倍，圖為在超高倍率原子力顯微鏡下，呈現的奈米光柵結構。（謝文馨提供）

    2025/06/01 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕一公分是一千萬奈米，傳統製作奈米元件，受限尺寸極小、元件組裝緩慢，不易量產，中正大學機械工程系特聘教授謝文馨團隊開發出先進射出技術，可將數公分與數百奈米尺度的高分子元件一起製作，宛如同時打造一座足球場與場中的十元硬幣，將應用到生醫檢測、光學鏡片。

    先進射出技術 同時打造足球場與場中的十元硬幣

    謝文馨表示，實驗室開發可拋棄式光柵生物感測器，用於疾病檢測，內有奈米結構，過往採半導體製程，製作每片感測器平均耗費數小時，卻僅用一次，為解決效率和成本，以快速低成本塑膠射出成型技術，開發出「跨尺度、大面積奈米結構之高分子成型技術」。

    統合技術的中正精密模具研究中心博士李訓源表示，團隊製作三公分的曲面透鏡時，可同時在表面作出直徑與高度在一百到二百奈米的抗反射奈米孔（降低反射、提升穿透率），兩者尺寸相差數十萬倍，宛如「在足球場中同時擺放數十萬枚的十元硬幣」，且在曲面直接成型，打破傳統高精密製程只能夠在平坦表面進行的技術門檻。

    生物感測器、VR鏡片、太陽能板、精品防偽標籤 應用潛力廣

    謝文馨說，團隊技術能協助產業突破，邁向量產，使台灣在國際取得領先地位。李訓源指出，許多表面具奈米結構的高分子元件皆可製作，團隊已成功製作生物感測器，可用於篩檢癌症、阿茲海默症、敗血症等，也可讓超穎透鏡穿透率提升五到十％。

    其他如光學VR鏡片、防眩光鏡片、太陽能板，車燈、超高解析度影像應用、矽光子封裝光學元件、乃至精品防偽標籤、抗沾黏包裝容器等，都是潛力應用。

    該研究由謝文馨、李訓源整合，中正物理系特聘教授許佳振則專注奈米結構與生物感測器應用；南臺科技大學機械系副教授鄭宜肪則開發微型模仁溫控系統；台中榮總主治醫師趙文震提供生物檢體與臨床建議；中正機械系教授張國恩則進行光學分析及光學鏡片性能驗證。

    中正大學機械工程系特聘教授謝文馨團隊開發先進奈米科技，可應用在陣列式奈米光柵生物感測器。（謝文馨提供）

    中正大學機械工程系特聘教授謝文馨團隊開發先進奈米科技，可應用在陣列式奈米光柵生物感測器。（謝文馨提供）

    「奈米抗反射曲面透鏡」，可在3公分大小的曲面上同時製作100奈米孔，宛如在足球場同時擺放數十萬枚10元硬幣。（謝文馨提供）

    「奈米抗反射曲面透鏡」，可在3公分大小的曲面上同時製作100奈米孔，宛如在足球場同時擺放數十萬枚10元硬幣。（謝文馨提供）

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