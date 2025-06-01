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    電子、生技醫療、新能源 奈米跨域整合 我領先全球

    國科會推動奈米國家型計畫迄今22個年頭，台灣跨域整合佳。（資料照）

    國科會推動奈米國家型計畫迄今22個年頭，台灣跨域整合佳。（資料照）

    2025/06/01 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕微觀尺度的「奈米」映入世人眼中後，奈米科技也展現「原子等級」下的應用及新思維，國科會推動奈米國家型計畫迄今廿二個年頭，台灣跨域整合佳，擅長與電子、生技醫療、新能源等結合，多項應用取得世界領先地位，更與歐盟、美國等國際團隊建立穩健合作關係，未來也將融入AI，邁向永續發展。

    國科會奈米科技創新應用計畫召集人、陽明交通大學應用化學系教授廖奕翰指出，台灣奈米科技可追溯自二○○三年至二○一四年由國科會及相關部會推動的二期「奈米國家型計畫」，累積科研基礎，後續國科會再提二期「奈米科技創新應用計畫」，聚焦應用發展迄今。

    維持領先 與歐、美穩健合作

    國科會今年起奈米計畫徵件鎖定四大領域：奈米生技醫療、奈米能源科技、奈米電子光電、奈米檢測製程。廖奕翰說，生醫方面，奈米在藥物傳輸、診斷工具與生醫材料皆扮演關鍵角色，奈米感測技術有助提升疾病早期檢測能力，尤其是在癌症與生物標誌物檢測。

    能源方面，台灣已將奈米材料用在高效能太陽能電池、鋰電池、燃料電池與氫能技術等，提升能效、降低碳排放，未來可持續發展固態電池與鈉離子電池等次世代儲能技術；而奈米催化劑則有望降低氫能燃料電池成本，提升高能源轉換率。

    「奈米科技也推動電子元件小型化與高效能！」廖奕翰說，如量子點、奈米LED、石墨烯等材料已應用於次世代顯示技術中，奈米碳管與二維材料也在柔性電子、穿戴裝置、感測器等領域展現潛力，未來相關製程將藉由奈米進一步縮小晶片尺寸，重塑智慧生活。

    高解析電子顯微鏡 檢測可自己來

    廖奕翰也指出，奈米檢測上，台灣已發展出高解析電子顯微鏡、X光檢測系統等奈米級檢測工具，未來持續發展半導體的原子級缺陷偵測與生醫領域的即時診斷，並整合AI達到即時監測與預測性維護，可提升製程效率與良率。

    廖奕翰認為，台灣奈米科技的優勢在跨領域整合佳、國際競爭力強，並擅長與電子、生技醫療、新能源等結合，形成強大的跨域合作動能，已在多種應用領域取得領先地位，相關成果也受國際高度肯定，更與歐盟、美國等國際研究機構建立穩定合作關係，未來將結合AI推動創新並永續發展。

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