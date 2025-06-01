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    《新竹》慈天宮「雙慈並祀」 罕見男法像觀音媽

    北埔慈天宮的媽祖是來自北港朝天宮的粉面媽祖。（記者黃美珠攝）

    北埔慈天宮的媽祖是來自北港朝天宮的粉面媽祖。（記者黃美珠攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮原來主祀觀世音菩薩，百餘年前從北港朝天宮迎回粉面媽祖後，成為全台少見的「雙慈並祀」寺廟，且廟內「觀音媽」還是以男法像示現。慈天宮管委會總幹事姜瑞金說，這尊觀世音菩薩從中國來台超過三百年，應屬絕無僅有。

    姜瑞金說，這尊觀世音菩薩在台灣很特殊，因是男法像，常因法冠讓信眾錯以為是地藏王菩薩，且是清朝姜家先祖從中國帶來台的守護神。一八三五年姜家開墾北埔告一段落，在北埔搭茅草屋，把這尊觀世音菩薩請入成為護隘觀音，當時稱「觀音廟」，到一八四六年北埔繁榮了，才集資改建成木造寺廟。

    姜瑞金說，這尊從中國帶到台灣的男法像觀音超過三百年，全台可說找不到第二尊。至於罕見的主神採「雙慈並祀」，則是一八四八年間，慈天宮去北港朝天宮迎請媽祖來廟駐駕後出現。北埔慈天宮的媽祖雖出自朝天宮，卻跟朝天宮、大甲鎮瀾宮的黑面媽祖不一樣，反而與苗栗通霄白沙屯媽祖、後龍山邊媽祖一樣是粉面媽祖的樣貌。慈天宮管委會正研究，是否在粉面媽祖駐駕慈天宮一八○週年時安排回娘家尋根，藉此爬梳北埔慈天宮和北港朝天宮的淵源。

    慈天宮主祀的觀世音菩薩（上）來台已300多年，以男法像示現。（記者黃美珠攝）

    慈天宮主祀的觀世音菩薩（上）來台已300多年，以男法像示現。（記者黃美珠攝）

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