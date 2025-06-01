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    《新竹》5國家級傳統工藝 「新瓦屋」即起聯展

    「國寶工藝進行曲」展覽即日起在新瓦屋客家文化保存區展覽館登場。 （擷取自新竹縣府官網）

    「國寶工藝進行曲」展覽即日起在新瓦屋客家文化保存區展覽館登場。 （擷取自新竹縣府官網）

    2025/06/01 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新瓦屋客家文化保存區展覽館即日起到八月十五日迎來重磅展覽—「國寶工藝進行曲」，集結五項國家級重要傳統工藝、十一位「人間國寶」暨其嫡傳藝師，共同展演七十多件精妙作品，種類包含漆工藝、竹籐編、竹編工藝、竹工藝以及傳統木雕，民眾可把握端午連假最後一天前往欣賞。

    縣府文化局表示，這次受邀展出的「人間國寶」或其代表有：漆工藝王清霜、竹籐編張憲平、竹編黃塗山的嫡傳藝師涂素英、竹工藝—籃胎漆器李榮烈的傳習結業藝生簡嘉儀和黃桂珠、以及傳統木雕李秉圭，六月七日週六開幕式將有竹籐編張憲平、漆工藝王賢志、竹編涂素英到場分享和交流，展期中也會安排講堂、體驗、習作以及研習課程等推廣這些傳統工藝。

    11人間國寶、嫡傳藝師 展70餘作品

    這次是新瓦屋首次舉辦人間國寶暨其結業藝生的聯展，展期內的作品將採輪替方式呈現，搭配不定期更換布展，並結合「匯客市」空間共同展出竹工藝的大件創作，希望給觀賞者不同的全新感受。

    其中漆工藝由台灣最具代表性的漆藝世家—王清霜家族三代領銜展現，光是王清霜的作品就有四幅，包含其知名的《佇聆孔雀》。第二代王賢民、王賢志各是漆工藝「戧金」、「平蒔繪」的地方保存者，第三代王峻偉也有漆畫一起展出，作品精采。

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