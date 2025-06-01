《苗栗》14路段違規廣告 苗縣今起大執法

2025/06/01 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為維護苗栗乾淨城鄉風貌景觀及市容整潔與交通安全，從六月一日起至八月卅一日止持續三個月執行十四處路段「環境大執法」行動，針對占用公有道路及橋梁之違規廣告物，將加強查察與拆除，並將拆除物件交由各鄉鎮市公所清潔隊暫時存放，公告一個月後無人認領，依規定辦理銷毀。

此次執行拆除路線包括，苗五十二線、苗五十八線卓蘭段、苑裡苗四十三線山腳—享沐時光、一四○縣道苑裡段、公館沿山道、公館沿山道路口—台六線福基派出所、往南庄—格拉斯民宿路段、南庄田美路段、台十三線頭屋—造橋段、苗十四線—台三線、大湖往三義（薑麻園路段）、苗四十八線三義往通霄段、台一線後龍—造橋段、頭份中華路。

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苗栗縣政府表示，此次環境大執法，將針對道路邊溝、護欄及橋梁等易發生違規地點進行全面稽查拆除；縣府並依「道路交通管理處罰條例」、「廢棄物清理法」相關規定，拆除後的違規廣告物經公告一個月期間內無人認領，視同廢棄物處理，由各清潔隊統一銷毀，確保不再重複使用或重掛。

苗縣府呼籲民眾及業者，切勿任意張貼或懸掛廣告物於公有設施或道路上，如需設立廣告，應依規定向主管機關申請許可，未來縣府將持續加強環境稽查與取締行動。

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