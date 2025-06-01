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    首頁　>　生活

    《苗栗》苗栗縣龍舟賽 社會組消防局奪冠

    苗栗縣端午龍舟競賽，各組參賽隊伍在中港溪賣力操槳奪標。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣端午龍舟競賽，各組參賽隊伍在中港溪賣力操槳奪標。（記者蔡政珉攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕昨天是端午節，苗栗縣龍舟錦標賽在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭登場，今年分社會組十六隊、青工組八隊、休閒組十六隊共四十隊，各隊在中港溪奮力開划，除龍舟賽也安排舞蹈、音樂演出、立蛋、親子活動等，吸引民眾觀戰、參與活動，歡度端午佳節。

    承辦苗栗縣龍舟錦標賽的竹南鎮公所安排河道競賽區、主舞台區、攤販區，主舞台區設置於港墘里社區公園，昨由縣長鍾東錦等人主持開幕儀式，並安排表演活動、立蛋體驗、闖關遊戲、親子香包DIY、拍照打卡區等，現場並提供免費飲料，吸引不少民眾參與。

    鍾東錦表示，龍舟競賽是端午節重要民俗活動，感謝竹南鎮公所多年來承辦龍舟錦標賽，這項民俗活動不僅競技交流，且讓參與民眾感受到文化傳承，增進社區間的凝聚力。

    比賽結果，社會組前三名苗縣府消防局、港墘DSK、勇源工程；青工組前三名公館、竹南及卓蘭青工會；休閒組前三名破浪狂徒、屈原不在這一隊、Q火喵。

    另外，中港溪端午節傳統祭江洗港儀式也於昨天午間登場，各廟宇陣頭集合在慈裕宮前，分別向媽祖領旨後展開遶境，待媽祖神轎抵達出海口後，經跪地祝禱儀式，媽祖鑾轎衝向海口，保佑地方平安。

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