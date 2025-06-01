員林10元肉粽賣40年 施碧蓮「惜情」不漲

施碧蓮說，只用一片粽葉包裹、方便帶著吃，沒想到大受歡迎。（記者陳冠備攝）

2025/06/01 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林市第一市場有一家老字號「楊媽媽肉粽」，賣了超過四十年，至今一顆肉粽仍只賣十元，不只價格佛心，用料也不馬虎，內餡有大塊豬瘦肉和雪蓮子，一天最多可賣出三千顆。老闆娘施碧蓮說，這個價錢大家都習慣了，怕一漲價粽子不好賣，乾脆就維持原價。

施碧蓮回憶，當年為了讓學生、上班族吃得方便，特別設計成只用一片粽葉包裹、方便帶著吃的小巧粽子，沒想到大受歡迎。從一開始自己包，到後來找人幫忙，逐漸從一人、兩人擴展到現在需要五、六人一起趕工，其中最高齡的包粽阿嬤已經八十八歲。

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施碧蓮說，幫忙包粽的幾位員工年紀都超過七十歲，雖然年紀大，身手卻非常俐落，平均二十秒就能包好一顆肉粽，到端午節前後，訂單量暴增到五萬顆。八十八歲的江姓阿嬤說，她每天包粽子包得很開心，既能動腦也顧身體，還笑著補一句：「連算帳都難不倒我啦！」

施碧蓮也坦言，四十幾年來原物料早就不知漲過幾回了，尤其今年豬肉價格更是創下歷史新高，每台斤就要一八○元，雖然很想漲價，但覺得麻煩，加上也擔心賣不動，最後還是決定「少賺一點就好」。 施碧蓮說，她賣的不只是肉粽，還有一份姊妹相陪走過歲月的情感。

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