台中海洋館拚8/21開幕 已暑假尾聲

台中海洋館預計八月廿一日開幕。（記者張軒哲攝）

2025/06/01 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕日一再延宕，確定無法在今年六月底前開幕營運，外傳九月才能開幕。台中市府觀光旅遊局指出，目前廠商力拚八月廿一日開幕（見圖，記者張軒哲攝），廠商力求一次性完工到位，把握暑假尾聲親子旅遊商機；但地方民眾並不看好，認為暑假都快結束才開幕，讓遊客期待落空。

海洋館斥資八．二億元打造，主建築工程於二○一九年三月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝轉為白海豚館，接著前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，由於基本營運設施興建工程流標六次，至現任市長盧秀燕第二任期，還無法正式營運。海洋館完工後將交予OT廠商海珹公司，接續辦理三．八億元營運展示裝修工程，裝修約需一年工期，但一再延宕。台中港海洋館開闢長約七二○公尺館前聯外道路，年初完工通車，針對海洋館規劃六七九觀光巴士已上路，可惜建築物完工好幾年，至今市府卻仍無法開館。

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市議員楊典忠表示，海洋館拖到八月底暑假尾聲才要開幕，這種城市觀光行銷策略，實屬罕見，海洋館開幕應該要聯合海線周邊觀光遊憩景點，如高美濕地遊客中心、梧棲漁港、三井outlet，大安濱海樂園，營造台中海岸線夏季旅遊熱潮，沉寂已久海線藍帶觀光重新復甦。

台中市府觀旅局表示，廠商全力趕辦中，因廠商雇工困難，目前預計延至八月廿一日開幕。

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