穿木屐躦鯪鯉 台中南屯數百人踩街

居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行四人木屐競走。（記者黃旭磊攝）

2025/06/01 05:30

慶端午喚醒沉睡穿山甲 4人一組競走 萬和宮煮麻芛湯招待

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕「穿木屐躦鯪鯉」為台中南屯區獨特端午慶典，也是民俗類文化資產，數百名民眾在萬和宮前廣場及南屯老街，穿木屐踩街企圖喚醒沉睡穿山甲，老街豔陽高照，木屐「喀！喀！喀！」聲響此起彼落，眾人路旁品嚐二○○○份麻芛湯互祝「端午節快樂」。

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麗寶樂園推出 人體龍舟競賽

台中市各景點在端午連假湧入遊客，麗寶樂園馬拉灣每年應景推出的人體龍舟競賽，昨天下午遊客以泳圈組成人體龍舟，四人一組透過雙手與雙腳划水前進，今年還加入了特殊道具輔助的趣味環節，有鍋鏟、羽球拍、黃色小鴨等，來自屏東的王先生說，從網路看到這個活動，同學邀約一起組隊，從屏東騎機車到台中參賽。

「二○二五南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，台中市副市長黃國榮、江啓臣及南屯區立委廖偉翔、南屯區長林秋萬等多人穿木屐，由惠文高中儀隊領軍繞行南屯、黎明路、南屯老街，再走回萬和宮廟口祝褔沿路店家「端節快樂」。

眾人陸上行舟（遊街）途中，高喊「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」、「吃芭樂放銃子（台語）」等口號，江啓臣還在黃國榮邀請下，高喊海軍陸戰隊「一二一二，答數，雄壯、威武、嚴肅、剛直...」等行軍口號，為眾人過節添加樂趣。

18位里長穿各國民俗服裝遊街

在地南屯里長林秋潭等十八位里長，換上西班牙鬥牛士等各國民俗服裝遊街，林秋潭表示，異國服裝盛裝打扮踩街，搭配鼓號及音樂聲，為民眾營造熱鬧歡騰氣氛。

萬和宮動員志工挑揀三三○斤黃麻嫩葉及嫩芽（麻芛），煮成麻芛湯與民眾分享，文昌公廟提供古早味粽子、台中魚市場魚丸湯，民眾高呼「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」。

居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行四人木屐競走，四人一組由帶頭者高喊「左、右」口號，黃姓居民從事金融業，就住在南屯路對街，黃先生說，住那麼久，首次帶一家五口共踩木屐競走培養默契，實在太有趣了。

馬拉灣端午節舉行人體龍舟競賽，吸引遊客報名挑戰。（記者張軒哲攝）

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