為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    穿木屐躦鯪鯉 台中南屯數百人踩街

    居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行四人木屐競走。（記者黃旭磊攝）

    居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行四人木屐競走。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/01 05:30

    慶端午喚醒沉睡穿山甲 4人一組競走 萬和宮煮麻芛湯招待

    〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕「穿木屐躦鯪鯉」為台中南屯區獨特端午慶典，也是民俗類文化資產，數百名民眾在萬和宮前廣場及南屯老街，穿木屐踩街企圖喚醒沉睡穿山甲，老街豔陽高照，木屐「喀！喀！喀！」聲響此起彼落，眾人路旁品嚐二○○○份麻芛湯互祝「端午節快樂」。

    麗寶樂園推出 人體龍舟競賽

    台中市各景點在端午連假湧入遊客，麗寶樂園馬拉灣每年應景推出的人體龍舟競賽，昨天下午遊客以泳圈組成人體龍舟，四人一組透過雙手與雙腳划水前進，今年還加入了特殊道具輔助的趣味環節，有鍋鏟、羽球拍、黃色小鴨等，來自屏東的王先生說，從網路看到這個活動，同學邀約一起組隊，從屏東騎機車到台中參賽。

    「二○二五南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，台中市副市長黃國榮、江啓臣及南屯區立委廖偉翔、南屯區長林秋萬等多人穿木屐，由惠文高中儀隊領軍繞行南屯、黎明路、南屯老街，再走回萬和宮廟口祝褔沿路店家「端節快樂」。

    眾人陸上行舟（遊街）途中，高喊「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」、「吃芭樂放銃子（台語）」等口號，江啓臣還在黃國榮邀請下，高喊海軍陸戰隊「一二一二，答數，雄壯、威武、嚴肅、剛直...」等行軍口號，為眾人過節添加樂趣。

    18位里長穿各國民俗服裝遊街

    在地南屯里長林秋潭等十八位里長，換上西班牙鬥牛士等各國民俗服裝遊街，林秋潭表示，異國服裝盛裝打扮踩街，搭配鼓號及音樂聲，為民眾營造熱鬧歡騰氣氛。

    萬和宮動員志工挑揀三三○斤黃麻嫩葉及嫩芽（麻芛），煮成麻芛湯與民眾分享，文昌公廟提供古早味粽子、台中魚市場魚丸湯，民眾高呼「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」。

    居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行四人木屐競走，四人一組由帶頭者高喊「左、右」口號，黃姓居民從事金融業，就住在南屯路對街，黃先生說，住那麼久，首次帶一家五口共踩木屐競走培養默契，實在太有趣了。

    馬拉灣端午節舉行人體龍舟競賽，吸引遊客報名挑戰。（記者張軒哲攝）

    馬拉灣端午節舉行人體龍舟競賽，吸引遊客報名挑戰。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播