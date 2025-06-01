全台唯一海水賽道 林園中芸漁港龍舟賽開划

高雄市林園傳統龍舟錦標賽，是全台唯一海水賽道，昨開幕表演賽由地主隊勝出。（高市府提供）

2025/06/01 05:30

〔記者洪定宏、劉禹慶／綜合報導〕全台唯一海水賽道的高雄市林園傳統龍舟錦標賽，在中芸漁港舉行兩天，昨天開幕的表演賽，是由議員、里長、區公所，分別組成林園隊、小港隊，展開友誼PK賽，最後由林園地主隊勝出。

市長陳其邁指出，林園傳統龍舟錦標賽已傳承卅餘年，林園擁有豐厚的農漁產品、觀光景點，中芸漁港近期改建完成，捷運紅線將延伸至林園，建議市民朋友多到林園走走。

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受潮汐影響 挑戰性高

主辦單位說，中芸漁港林園龍舟賽的賽道位於出海口，是台灣本島唯一，因為受潮汐影響更大，挑戰性更高，今年吸引四十隊參賽，爭奪近四十萬元總獎金。

除傳統龍舟競賽外，現場規劃高五．五公尺的鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥、龍形燈箱等大型裝置藝術，以及文創美食市集、趣味闖關遊戲、親子水樂園等系列活動。

澎湖縣端午龍舟賽，在馬公第三漁港內海區登場，今年共有廿九支隊伍、超過千人熱血參賽，聯誼賽由議長陳毓仁領軍的澎湖縣議會奪冠。

澎湖內海 龍舟賽登場

澎湖龍舟賽今年比賽分組多元，競爭激烈，公開組由部隊、體育團體等七隊強隊參與，一向是最受矚目的對戰焦點；男女混合組有十二支隊伍報名，人數最多，氣氛最火熱，長青組則由六支來自各領域的運動好手組成，展現永不退燒的運動精神。

活動現場同步舉辦端陽豎蛋挑戰、歡樂歌唱比賽、兒童寫生與親子繪畫活動， 民眾不只可以近距離感受龍舟競技的速度與激情，還能一同參加各式的趣味活動。

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