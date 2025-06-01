端午「立花」 墾丁大街免費發放向日葵

一家熱愛恆春半島的婚紗業者，自掏腰包購入兩千朵向日葵，自昨天下午四點開始，在墾丁大街免費發放給遊客。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/01 05:30

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕端午連假第二天，墾丁大街卻因出國旅遊熱潮與網路酸民的刻意抹黑，觀光旅宿業績不如預期。一家熱愛恆春半島的婚紗業者，自掏腰包購入兩千朵向日葵，自昨天下午四點開始，在墾丁大街免費發放給遊客，瞬間讓大街「開滿」金黃花海，成為端午連假最吸睛的風景。墾丁大街管理委員會主委曾春惠感動地表示，婚紗業者不忍墾丁被負面言論傷害，盼以這場另類花海祈福重塑攤商的形象，給當地打氣鼓勵。

婚紗業者為當地打氣

活動現場，遊客手持向日葵，笑容滿面，彷彿置身南國花海。不少當地旅宿業者也熱情響應，親自到場幫忙發放花朵，場面溫馨。更有業者笑稱，這波「立花」熱潮，堪稱端午節的另類新玩法，與傳統立蛋、佳冬立西瓜齊名，讓墾丁大街多了節慶味。

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「墾丁不該被誤解！」業者說，一直很喜歡到墾丁拍攝，不明白這幾年為什麼所有國旅負面訊息，都刻意針對墾丁而來，希望用向日葵的陽光意象，為墾丁大街注入正能量。

屏東縣政府也舉辦屏東書院端午立蛋祈好運活動，邀集二百位民眾在大成殿一同立蛋，午時三刻一到，現場二百人聚精會神立起手上拿到的水果或雞蛋，挑戰成功的民眾開心拍照留念、振臂歡呼，主辦單位準備了應景的「午時水」，讓民眾能避邪、除穢、改運添財、消暑熱外，並精心準備限量一百個書院御守送給民眾。

一家熱愛恆春半島的婚紗業者，自費送向日葵為當地打氣，遊客手持向日葵開心逛街。（記者蔡宗憲攝）

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