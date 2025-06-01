為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    停辦3年 鹿野玉龍泉復辦取午時水

    台東縣鹿野鄉永安社區昨天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水。（記者黃明堂攝）

    台東縣鹿野鄉永安社區昨天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水。（記者黃明堂攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉永安社區昨天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水及立蛋，村民及遊客一起用行動守護近半世紀的傳統文化習俗。立蛋比賽中，國小老師劉秀玉立蛋首輪立下卅一顆暫居第一，總決賽廿三顆獲第三名，冠軍由鹿野義消潘弈宏獲得。

    義消潘弈宏 立蛋冠軍

    永安村聖安宮一九七三年興建時，乩童指示廟前有「龍吐水」自然湧泉，往後每年端午節，村民都會到此取「午時水」，習俗至今已延續半個世紀，因乾涸停辦三年後，今年復辦，吸引很多民眾參與；立委莊瑞雄及陳瑩、黃建賓、議長吳秀華等人參與。

    「取午時水」儀式，大家一同挑著扁擔汲取靈泉水，民間相傳，端午節是一年之中陽氣最旺的日子，當天午時又是招財、去霉運最佳時刻，午時水可避邪、淨化、招財或祈福，廟方更準備免費粽子請大家享用，粽葉飄香，難得全村的人都聚在一起過節。

    莊瑞雄與鄉親們一同挑戰立蛋，整個人跪趴地面，立出六顆蛋，贏得掌聲。永安國小女老師劉秀玉首輪以立出卅一顆蛋拿下初賽冠軍，第二輪總決賽廿三顆，輸給鹿野義消潘弈宏的廿八顆和鹿野警消陳珈丞的廿六顆，獲得第三名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播