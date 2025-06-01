停辦3年 鹿野玉龍泉復辦取午時水

台東縣鹿野鄉永安社區昨天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水。（記者黃明堂攝）

2025/06/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉永安社區昨天熱鬧慶端午，聖安宮舉辦玉龍泉取午時水及立蛋，村民及遊客一起用行動守護近半世紀的傳統文化習俗。立蛋比賽中，國小老師劉秀玉立蛋首輪立下卅一顆暫居第一，總決賽廿三顆獲第三名，冠軍由鹿野義消潘弈宏獲得。

義消潘弈宏 立蛋冠軍

永安村聖安宮一九七三年興建時，乩童指示廟前有「龍吐水」自然湧泉，往後每年端午節，村民都會到此取「午時水」，習俗至今已延續半個世紀，因乾涸停辦三年後，今年復辦，吸引很多民眾參與；立委莊瑞雄及陳瑩、黃建賓、議長吳秀華等人參與。

請繼續往下閱讀...

「取午時水」儀式，大家一同挑著扁擔汲取靈泉水，民間相傳，端午節是一年之中陽氣最旺的日子，當天午時又是招財、去霉運最佳時刻，午時水可避邪、淨化、招財或祈福，廟方更準備免費粽子請大家享用，粽葉飄香，難得全村的人都聚在一起過節。

莊瑞雄與鄉親們一同挑戰立蛋，整個人跪趴地面，立出六顆蛋，贏得掌聲。永安國小女老師劉秀玉首輪以立出卅一顆蛋拿下初賽冠軍，第二輪總決賽廿三顆，輸給鹿野義消潘弈宏的廿八顆和鹿野警消陳珈丞的廿六顆，獲得第三名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法