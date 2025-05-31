端午連假 今18處重點壅塞路段

小琉球島上昨天湧入人潮。（記者陳彥廷攝）

2025/05/31 05:30

〔記者吳亮儀、張軒哲、陳彥廷／綜合報導〕端午連假昨起跑，小琉球再現逾萬人登島，海灘戲水人潮有如下水餃；台中市艷陽高照，國道湧現出遊與返鄉車潮，國三清水服務區停車場上午爆滿，賣場人潮洶湧。今天端午節，交通部高速公路局預測國道車流量大約是平日平均的一．二倍，並有十八處路段容易塞車；交通部公路局也指出，易塞車的路段在銜接國道的路段，以及觀光區和風景區周邊道路。

高公局預判今天重點壅塞路段為國一南向楊梅─頭份、彰化系統─埔鹽系統，北向西螺─埔鹽系統、苗栗─湖口、圓山─大華系統；國三南向土城─關西、快官─霧峰、草屯─名間，北向竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪；國五南向南港系統─頭城，北向宜蘭─坪林；國四西向潭子系統─豐勢；國六西向舊正─霧峰系統；國十東向鼎金系統─燕巢、西向仁武─左營端等路段。

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高公局建議，西部國道南向用路人儘量在上午六時前或中午十二時後出發，國五南向用路人建議清晨五時前或傍晚十七時後出發。另外，西部國道北向用路人建議南部地區在上午九時前出發，中部地區在中午十二時前出發，國五北向用路人建議在上午九時前出發。

今天國道相關疏導措施包括五時至十二時封閉國一埔鹽系統及國五石碇、坪林南向入口，十二時至廿一時封閉國一虎尾、埔鹽系統及國三西濱北向入口；十三時至十八時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、○時至五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

午連假第1天，國道5號上午仍湧現返鄉、出遊車潮，但車流大致順暢。（記者廖振輝攝）

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