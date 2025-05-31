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    疫苗打夠了！疾管署：危險錯誤訊息

    疾管署副署長羅一鈞昨日指出，所謂官方數據「灌水」的說法相當荒謬，對疫苗的輕忽更是「很危險的呼籲」。 （資料照）

    疾管署副署長羅一鈞昨日指出，所謂官方數據「灌水」的說法相當荒謬，對疫苗的輕忽更是「很危險的呼籲」。 （資料照）

    2025/05/31 05:30

    新冠疫情升溫 嚴正澄清 國人切勿誤信

    〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情升溫，就醫與重症人數增加，卻有醫師質疑官方數據「灌水」，甚至稱「疫苗早就打夠了」。疾管署昨天嚴正澄清，這些說法荒謬且具誤導性，恐讓民眾誤信、影響健康。

    國民黨日前召開記者會批評衛福部因應疫情升溫慢半拍，中華民國防疫學會理事長王任賢在會上提及「新冠輕症不能用快篩、不能用藥」、「重症數據灌水」、「疫苗打夠了」等言論。

    疾管署副署長羅一鈞昨日澄清，針對六十五歲以上、孕產婦與慢性病患等高風險族群，健保本就給付快篩，醫師也能依法開立公費抗病毒藥物。

    羅表示，重症通報須依嚴格定義，由院所在七日內通報，並經地方衛生單位審核，無法苟同「疫情雖然嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

    高風險族群仍應補打第二劑

    羅提醒，對於「疫苗已打夠、不必再補打」的說法，是危險的錯誤訊息，違背國內外專家建議，最新JN.1疫苗對目前流行病毒株仍具保護力，建議高風險族群滿六個月應補打第二劑，以提升防護力、降低重症與死亡風險。

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