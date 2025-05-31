照顧失智長者 社福籲善用喘息服務

照顧失智者不應孤軍奮戰，社區與制度資源可提供喘息與支持。（天主教失智老人基金會提供）

2025/05/31 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕NETFLIX台劇《忘了我記得》講述四十歲女性遇到職場及婚姻危機，加上父親失智，處在照顧與工作之間的衝突困境，引發失智症照顧者共鳴，但有學者及社福團體提醒創作者「放下二十四孝」，並指出，全國身心失能者已有近五成使用居家服務、日照服務，提倡「不離職照顧」。

台劇引共鳴 照顧好自己才能照顧人

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑說，《忘了我記得》劇中呈現失智症病程進展快速，強調獨自照顧的無奈與負荷，但要提醒家屬先顧好自己，才能照顧失智者，可撥打長照專線一九六六了解各項服務。

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創世基金會統計，長照的女性照顧者高達六十五％，年齡四、五十歲居多，身兼母親與照顧者角色更逾三成，許多女性挑起家中經濟與照顧患者的重擔，提醒有社工協助，可助凝聚家庭共識，平穩情緒。

北護大長照系主任陳正芬的臉書則稱，劇中照顧者喘不過氣、疲累無助，卻未提「出院準備服務」、「銜接長照服務」，質疑編劇對長照體系陌生，隱含「用了長照就是女兒不盡力」質疑。

家總秘書長陳景寧則疾呼：「放下二十四孝！停止情勒家庭照顧者！」長照二．○投入九百億元，全國九十萬失能者已近五成使用居服、日照、交通等服務，家總六年前提出「不離職照顧、不必然自己照顧、家庭不失和」，呼籲建立公共照顧網絡，改變國人觀念與習慣。

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