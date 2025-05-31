台日觀光峰會 百億打造北迴歸線以南新亮點

駐日代表李逸洋在今天的台日觀光峰會論壇致詞，對於能在日本首相石破茂的故鄉舉辦峰會，他覺得意義非凡。（記者林翠儀攝）

2025/05/31 05:30

發布鳥取宣言 今年指標永續旅遊 日相石破茂拍電祝賀

〔駐日特派員林翠儀、記者吳亮儀／綜合報導〕第十六屆台日觀光高峰論壇昨日發布「鳥取宣言」，今年指標為「永續旅遊」，交通部觀光署署長周永暉宣布，為創造北客南送的旅遊效益，推動「微笑南台灣」計畫，預定在二○三○年之前投入一○○億元，打造北迴歸線以南地區新旅遊亮點，正式計畫將由行政院核定。

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去年的「高雄宣言」將台日互訪目標訂為七百萬人次，今年宣示推動永續旅遊，將地區特有的文化、自然、美食等融入旅遊產品中，通過傳統文化體驗，感受地區魅力。

周永暉表示，二○一五年台灣美食展與「鐵路便當節」連結，在當年台日觀光高峰論壇中，為台日旅遊業界帶來更多商機與創意，現在觀光署則以永續發展與數位雙軸轉型，全力推動台灣觀光環境。

觀光署駐東京辦事處主任王紹旬報告指出，台灣持續深化市場分眾行銷，運用台灣的美食、動漫、客家與原住民文化等軟實力，透過演唱會及低碳旅遊等吸引旅客，持續打造具辨識度的台灣觀光品牌。

觀光署表示，今年特別規劃多項大型引客活動，包括「千人放天燈」、「野柳石光．夜訪女王」等，也推出「高鐵買一送一」與「遊台灣金福氣」等優惠措施，藉文化體驗與促銷方式，吸引日本旅客將台灣列為首選旅遊目的地。

論壇在台日雙方共同發表「鳥取宣言」下落幕，雙方同意以「永續」為指標，將獨特的地方文化、自然、美食納入旅遊產品，讓旅客透過傳統和文化體驗，感受當地魅力。鼓勵旅客走進地方的同時，關懷環境保護與經濟發展。今年台日觀光高峰會是在日本首相石破茂的故鄉舉辦，石破特別拍電祝賀，象徵台日關係良好。

苗栗縣主辦明年大會

本屆大會也決議由苗栗縣主辦明年大會，苗栗縣副縣長邱俐俐力推白沙屯媽祖進香活動，希望日本朋友明年一起到台灣追「粉紅超跑」。

第16屆台日觀光高峰論壇昨日在日本鳥取縣登場，與會人員合影。（記者林翠儀攝）

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